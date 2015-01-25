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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Гранада
Депортиво - Гранада: обзор матча 25 января 2015
Депортиво
25.01.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Гранада
34'
Х. Родригес
38'
Лукас
7'
Пити
83'
Р. Ибаньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Гранада
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кордоба
87'
Желтая карточка
Ф. Рико
Красная карточка
Л. Фаринья
87'
83'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Хуанкар
74'
Желтая карточка
Хуанкар
73'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
Лауре
️️️️
Х. Родригес
73'
66'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Пити
Замена
Точе
️️️️
О. Риера
65'
63'
Замена
Хуанкар
️️️️
Л. Бангура
Замена
Л. Фаринья
️️️️
Лукас
57'
Желтая карточка
Лукас
55'
Желтая карточка
Х. Домингес
47'
Желтая карточка
Х. Родригес
43'
ГОЛ! 2:1!
Лукас
Пас отдал
Сидней
38'
ГОЛ! 1:1!
Х. Родригес
34'
7'
ГОЛ! 0:1!
Пити
Пас отдал
М. Итурра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
7
Лукас
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Гранада
13
Ойер
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Пити
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Точе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-4-3
31
Фабри
16
Луизиньо
26
Сидней
22
Лопо
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
28
Домингес
6
Родригес
8
Иван Кавалейру
21
Риера
7
Лукас
4-4-2
13
Ойер
20
Фулкье
3
Бабен
5
Майнц
12
Инсуа
4
Рико
20
Ибаньес
16
Итурра
10
Пити
7
Бангура
19
Эль-Араби
21
Риера
9
Точе
9
Точе
21
Риера
7
Лукас
11
Фаринья
11
Фаринья
7
Лукас
6
Родригес
15
Лауре
15
Лауре
6
Родригес
7
Бангура
27
Хуанкар
27
Хуанкар
7
Бангура
10
Пити
16
Рочина
16
Рочина
10
Пити
19
Эль-Араби
9
Кордоба
9
Кордоба
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Депортиво
Гранада
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Депортиво - Гранада
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Риасор
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