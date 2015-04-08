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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Сельта
Гранада - Сельта: обзор матча 08 апреля 2015
Гранада
08.04.2015, среда, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
3'
Р. Ибаньес
90+4'
Т. Бонгонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Сельта
Желтая карточка
М. Итурра
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Шарлес
Желтая карточка
Д. Кордоба
84'
81'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Р. Ибаньес
76'
Желтая карточка
А. Ньом
74'
74'
Желтая карточка
П. Эрнандес
68'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Н. Радойя
67'
Желтая карточка
Н. Радойя
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Ю. Эль-Араби
65'
59'
Желтая карточка
А. Лопес
Замена
Д. Майнц
️️️️
Пити
45'
Вторая желтая
Д. Мурильо
42'
Желтая карточка
Роберто
41'
39'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
Д. Мурильо
39'
37'
Желтая карточка
Х. Кастро
26'
Замена
А. Лопес
️️️️
А. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Р. Ибаньес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
11
Рики
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-5-1
2
Роберто
12
Инсуа
3
Бабен
24
Мурильо
12
Ньом
21
Перес
20
Ибаньес
16
Итурра
10
Хави Маркес
10
Пити
19
Эль-Араби
3-2-2-3
1
Альварес
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Радойя
22
Мальо
17
Кастро
17
Фернандес
19
Эрнандес
77
Мина
19
Шарлес
3
Нолито
10
Пити
5
Майнц
5
Майнц
10
Пити
19
Эль-Араби
9
Кордоба
9
Кордоба
19
Эль-Араби
20
Ибаньес
21
Кандеяш
21
Кандеяш
20
Ибаньес
22
Радойя
10
Бонгонда
10
Бонгонда
22
Радойя
17
Фернандес
14
Лопес
14
Лопес
17
Фернандес
19
Эрнандес
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Эрнандес
Остались в запасе
Гранада
Сельта
13
Ойер
ВР
27
Хуанкар
ЦП
11
Рики
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
27
Хуанкар
ЦП
11
Рики
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Гранада - Сельта
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Лос Карменес
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