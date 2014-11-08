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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Гранада
Сельта - Гранада: обзор матча 08 ноября 2014
Сельта
08.11.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Гранада
Замена
А. Лопес
️️️️
У. Мальо
86'
Замена
А. Фонтас
️️️️
С. Гомес
81'
72'
Желтая карточка
А. Ньом
69'
Замена
Х. Маркес
️️️️
А. Сиссоко
Замена
А. Фернандес
️️️️
П. Эрнандес
64'
60'
Желтая карточка
Ф. Рико
60'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Д. Кордоба
58'
Желтая карточка
Хуанкар
53'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ю. Эль-Араби
35'
Желтая карточка
М. Итурра
Желтая карточка
Ф. Орельяна
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Гранада
2
Роберто
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Кабрал
22
Радойя
21
Гомес
17
Кастро
22
Мальо
19
Эрнандес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
11
Ларривей
3
Нолито
4-4-2
2
Роберто
12
Ньом
3
Бабен
24
Мурильо
20
Фулкье
4
Рико
20
Сиссоко
16
Итурра
27
Хуанкар
9
Кордоба
19
Эль-Араби
21
Гомес
3
Фонтас
3
Фонтас
21
Гомес
22
Мальо
14
Лопес
14
Лопес
22
Мальо
19
Эрнандес
17
Фернандес
17
Фернандес
19
Эрнандес
20
Сиссоко
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
20
Сиссоко
9
Кордоба
16
Рочина
16
Рочина
9
Кордоба
19
Эль-Араби
90
Саксесс
90
Саксесс
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Сельта
Гранада
36
Рубен Бланко
ВР
28
Борха Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
28
Борха Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Сельта - Гранада
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Балаидос
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