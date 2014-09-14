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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вильярреал
Гранада - Вильярреал: обзор матча 14 сентября 2014
Гранада
14.09.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Кордоба
87'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
А. Ортуньо
82'
78'
Желтая карточка
М. Тригерос
76'
Замена
А. Рукавина
️️️️
А. Марин
71'
Желтая карточка
Л. Вьетто
65'
Замена
Кани
️️️️
Х. Эспиноса
63'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ж. Морено
Желтая карточка
Д. Мачис
60'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Пити
56'
Замена
Д. Мачис
️️️️
И. Саксесс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Хави Маркес
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
8
Кани
ПП
3-4-1-2
2
Роберто
24
Мурильо
3
Бабен
12
Ньом
10
Пити
27
Хуанкар
16
Итурра
4
Рико
16
Рочина
90
Саксесс
9
Ортуньо
4-1-2-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
3
Паулиста
3
Марин
19
Эспиноса
14
Тригерос
21
Бруно
16
Гомес
10
Вьетто
7
Морено
90
Саксесс
11
Мачис
11
Мачис
90
Саксесс
10
Пити
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
10
Пити
9
Ортуньо
9
Кордоба
9
Кордоба
9
Ортуньо
3
Марин
2
Рукавина
2
Рукавина
3
Марин
19
Эспиноса
8
Кани
8
Кани
19
Эспиноса
7
Морено
90
Черышев
90
Черышев
7
Морено
Остались в запасе
Гранада
Вильярреал
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
12
Хуан Карлос
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Гранада - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
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