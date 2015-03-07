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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Малага
Гранада - Малага: обзор матча 07 марта 2015
Гранада
07.03.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Малага
57'
И. Камачо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Малага
Желтая карточка
Р. Перес
90'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Р. Ибаньес
87'
76'
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
Д. Кордоба
76'
72'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Р. Орта
Замена
Рики
️️️️
Пити
71'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Ю. Эль-Араби
68'
67'
Желтая карточка
И. Камачо
63'
Замена
А. Бока
️️️️
М. Торрес
Желтая карточка
Пити
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Камачо
57'
54'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Саму
Желтая карточка
Х. Маркес
35'
32'
Желтая карточка
Хуанми
20'
Желтая карточка
М. Торрес
8'
Желтая карточка
М. Ангелери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Ойер
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
36
Ресио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-5-1
13
Ойер
24
Мурильо
12
Инсуа
3
Бабен
12
Ньом
21
Перес
10
Хави Маркес
20
Ибаньес
10
Пити
4
Рико
19
Эль-Араби
4-3-2-1
13
Камени
2
Ангелери
16
Росалес
23
Торрес
3
Велигтон
4
Камачо
10
Дардер
14
Саму
70
Кастильехо
21
Орта
7
Хуанми
20
Ибаньес
20
Фулкье
20
Фулкье
20
Ибаньес
19
Эль-Араби
9
Кордоба
9
Кордоба
19
Эль-Араби
10
Пити
11
Рики
11
Рики
10
Пити
23
Торрес
15
Бока
15
Бока
23
Торрес
21
Орта
18
Альберто
18
Альберто
21
Орта
14
Саму
39
Амрабат
39
Амрабат
14
Саму
Остались в запасе
Гранада
Малага
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Абель Ресино
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
36
Ресио
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
36
Ресио
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Гранада - Малага
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Лос Карменес
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