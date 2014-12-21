Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Хетафе
Гранада - Хетафе: обзор матча 21 декабря 2014
Гранада
21.12.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
40'
Д. Кордоба
78'
Э. Веласкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Хетафе
Желтая карточка
Х. Маркес
90'
+2
Замена
И. Саксесс
️️️️
Пити
80'
78'
ГОЛ! 1:1!
Э. Веласкес
Пас отдал
П. Леон
Желтая карточка
Рики
77'
71'
Замена
П. Леон
️️️️
К. Йода
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
68'
Желтая карточка
М. Итурра
61'
59'
Замена
Д. Кастро
️️️️
А. Лафита
56'
Замена
Саммир
️️️️
Х. Родригес
47'
Желтая карточка
Э. Веласкес
Замена
Х. Маркес
️️️️
А. Ньом
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
40'
37'
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
Ф. Рико
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Ойер
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
19
Саммир
ЦП
8
Мичел
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
3-2-3-2
13
Ойер
36
Мартинш
5
Майнц
3
Бабен
20
Фулкье
12
Ньом
16
Итурра
10
Пити
4
Рико
9
Кордоба
19
Эль-Араби
4-4-1-1
13
Гуаита
20
Валера
5
Налдо
4
Алексис
2
Веласкес
22
Родригес
11
Йода
25
Ласен
7
Лафита
7
Сарабия
9
Васкес
12
Ньом
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
12
Ньом
10
Пити
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Пити
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
22
Родригес
19
Саммир
19
Саммир
22
Родригес
7
Лафита
17
Кастро
17
Кастро
7
Лафита
11
Йода
14
Леон
14
Леон
11
Йода
Остались в запасе
Гранада
Хетафе
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Жорди Кодина
ВР
8
Фреди Инестроза
ЛП
8
Мичел
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
8
Фреди Инестроза
ЛП
8
Мичел
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Гранада - Хетафе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Хетафе
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+