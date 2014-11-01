Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал
Гранада - Реал: обзор матча 01 ноября 2014
Гранада
01.11.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 4
Завершен
Реал
3'
К. Роналду
30'
Х. Родригес
53'
К. Бензема
85'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал
90'
+1
Желтая карточка
А. Арбелоа
85'
ГОЛ! 0:4!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Роналду
83'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
75'
Замена
С. Хедира
️️️️
Л. Модрич
Замена
Р. Рочина
️️️️
Д. Кордоба
65'
53'
ГОЛ! 0:3!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
И. Саксесс
50'
Травма
И. Саксесс
48'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Э. Исрафилов
46'
42'
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
Э. Исрафилов
38'
36'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Карвахаль
35'
Травма
Д. Карвахаль
30'
ГОЛ! 0:2!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Бензема
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
(К)
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
27
Хуанкар
ЛП
16
Мануэль Итурра
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
6
Эктор Юсте
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-4-2
2
Роберто
12
Ньом
3
Бабен
24
Мурильо
20
Фулкье
27
Хуанкар
16
Итурра
23
Исрафилов
20
Сиссоко
90
Саксесс
9
Кордоба
4-2-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
8
Кроос
10
Модрич
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
23
Исрафилов
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
23
Исрафилов
9
Кордоба
16
Рочина
16
Рочина
9
Кордоба
90
Саксесс
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
90
Саксесс
14
Карвахаль
5
Арбелоа
5
Арбелоа
14
Карвахаль
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
10
Модрич
28
Хедира
28
Хедира
10
Модрич
Остались в запасе
Гранада
Реал
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
6
Эктор Юсте
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
6
Эктор Юсте
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Гранада - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
НD Спорт 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Гранада
Реал
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
6
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
Вчера, 23:44
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
6
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
Вчера, 23:44
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+