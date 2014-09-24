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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Леванте
Гранада - Леванте: обзор матча 24 сентября 2014
Гранада
24.09.2014, среда, 23:59
Испания. Примера, 5 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
46'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Леванте
90'
+2
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Диоп
85'
Желтая карточка
Х. Фернандес
Желтая карточка
И. Саксесс
83'
80'
Желтая карточка
Р. Гарсия
80'
Замена
Ж. Симао
️️️️
В. Камараса
76'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Х. Луис Моралес
69'
Желтая карточка
Э. Родас
63'
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
Ф. Рико
62'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Д. Кордоба
59'
Замена
Хуанкар
️️️️
Пити
59'
Замена
Х. Маркес
️️️️
М. Итурра
46'
46'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
29'
Желтая карточка
В. Камараса
10'
Желтая карточка
П. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
2
Роберто
12
Ньом
24
Мурильо
3
Бабен
20
Фулкье
10
Пити
16
Итурра
4
Рико
11
Мачис
9
Кордоба
19
Эль-Араби
4-1-1-1-3
88
Хесус Фернандес
19
Лопес
5
Родас
4
Наварро
3
Гарсия
18
Диоп
6
Камараса
14
Гарсия
11
Касадесус
25
Моралес
18
Баррал
10
Пити
27
Хуанкар
27
Хуанкар
10
Пити
16
Итурра
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
16
Итурра
9
Кордоба
90
Саксесс
90
Саксесс
9
Кордоба
6
Камараса
23
Симао
23
Симао
6
Камараса
18
Диоп
22
Сиссоко
22
Сиссоко
18
Диоп
25
Моралес
23
Иваншиц
23
Иваншиц
25
Моралес
Остались в запасе
Гранада
Леванте
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Диего Мариньо
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Гранада - Леванте
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Лос Карменес
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