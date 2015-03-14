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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Гранада
Райо Вальекано - Гранада: обзор матча 14 марта 2015
Райо Вальекано
14.03.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
65'
А. Буэно
76'
А. Буэно
90+4'
А. Эмбарба
8'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Гранада
ГОЛ! 3:1!
А. Эмбарба
90'
+4
89'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Л. Баптистао
80'
79'
Замена
Рики
️️️️
Р. Рочина
ГОЛ! 2:1!
А. Буэно
Пас отдал
Г. Какута
76'
73'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Х. Маркес
Желтая карточка
А. Буэно
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Буэно
Пас отдал
Манушу
65'
Замена
Манушу
️️️️
Лика
63'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Куини
63'
Желтая карточка
А. Амайя
61'
Желтая карточка
Р. Баэна
51'
27'
Желтая карточка
Э. Инсуа
13'
Желтая карточка
Р. Перес
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Р. Рочина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Лика
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
11
Рики
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мартинес
83
Зе Каштру
4
Амайя
17
Куини
7
Лика
15
Баэна
10
Трасоррас
5
Какута
19
Буэно
12
Баптистао
4-4-1-1
13
Ойер
12
Ньом
24
Мурильо
3
Бабен
12
Инсуа
4
Рико
10
Хави Маркес
21
Перес
10
Пити
16
Рочина
9
Кордоба
17
Куини
23
Эмбарба
23
Эмбарба
17
Куини
12
Баптистао
2
Инсуа
2
Инсуа
12
Баптистао
7
Лика
9
Манушу
9
Манушу
7
Лика
10
Хави Маркес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
10
Хави Маркес
16
Рочина
11
Рики
11
Рики
16
Рочина
9
Кордоба
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Кордоба
Остались в запасе
Райо Вальекано
Гранада
1
Давид Кобеньо
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Райо Вальекано - Гранада
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Вальекас
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