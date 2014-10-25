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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Гранада
Эйбар - Гранада: обзор матча 25 октября 2014
Эйбар
25.10.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
37'
Э. Боведа
8'
А. Ньом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Гранада
85'
Замена
Д. Майнц
️️️️
А. Сиссоко
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Арруабаррена
85'
82'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Д. Кордоба
79'
Желтая карточка
Ф. Рико
Замена
Д. Ньето
️️️️
Сауль
77'
Замена
Ману
️️️️
Ф. Пьоваккари
67'
66'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
И. Саксесс
Желтая карточка
Абрахам
57'
49'
Желтая карточка
Д. Мурильо
ГОЛ! 1:1!
Э. Боведа
37'
25'
Желтая карточка
Д. Кордоба
23'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
Э. Боведа
19'
Желтая карточка
Р. Навас
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Ньом
Пас отдал
Д. Фулкье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Сауль
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Гранада
2
Роберто
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
7
Ману
АП
23
Дани Ньето
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-2-3-2
1
Ирурета
6
Альбентоса
16
Навас
22
Абрахам
2
Боведа
2
Капа
18
Боатенг
14
Дани Гарсия
11
Сауль
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
4-4-2
2
Роберто
12
Ньом
3
Бабен
24
Мурильо
20
Фулкье
4
Рико
20
Сиссоко
16
Итурра
10
Пити
9
Кордоба
90
Саксесс
11
Сауль
23
Ньето
23
Ньето
11
Сауль
14
Пьоваккари
7
Ману
7
Ману
14
Пьоваккари
10
Арруабаррена
16
Лекич
16
Лекич
10
Арруабаррена
9
Кордоба
9
Ортуньо
9
Ортуньо
9
Кордоба
20
Сиссоко
5
Майнц
5
Майнц
20
Сиссоко
90
Саксесс
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
90
Саксесс
Остались в запасе
Эйбар
Гранада
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
13
Ойер
ВР
23
Эдди Исрафилов
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
23
Эдди Исрафилов
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Эйбар - Гранада
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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