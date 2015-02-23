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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Гранада
Леванте - Гранада: обзор матча 23 февраля 2015
Леванте
23.02.2015, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
88'
В. Камараса
90+4'
Д. Баррал
13'
Ю. Эль-Араби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Гранада
ГОЛ! 2:1!
Д. Баррал
Пас отдал
К. Уче
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
В. Камараса
88'
85'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
Х. Маркес
Желтая карточка
А. Гарсия
84'
81'
Желтая карточка
Х. Маркес
79'
Красная карточка
Ю. Эль-Араби
Красная карточка
И. Рамис
79'
Желтая карточка
К. Уче
79'
77'
Желтая карточка
Д. Фулкье
77'
Замена
Кала
️️️️
Л. Бангура
Замена
В. Касадесус
️️️️
Д. Наварро
73'
72'
Красная карточка
А. Колунга
64'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Хуанкар
61'
Желтая карточка
Л. Бангура
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Луис Моралес
57'
22'
Желтая карточка
Хуанкар
Желтая карточка
Д. Баррал
15'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Джейсон
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
11
Рики
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-1-2-3
13
Мариньо
3
Гарсия
4
Рамис
2
Лопес
4
Наварро
18
Диоп
6
Камараса
17
Ксуметра
25
Моралес
5
Уче
18
Баррал
4-3-3
13
Ойер
12
Ньом
5
Майнц
3
Бабен
20
Фулкье
27
Хуанкар
10
Хави Маркес
16
Итурра
7
Бангура
19
Эль-Араби
27
Колунга
25
Моралес
14
Гарсия
14
Гарсия
25
Моралес
4
Наварро
11
Касадесус
11
Касадесус
4
Наварро
7
Бангура
16
Кала
16
Кала
7
Бангура
10
Хави Маркес
4
Уче
4
Уче
10
Хави Маркес
27
Хуанкар
21
Кандеяш
21
Кандеяш
27
Хуанкар
Остались в запасе
Леванте
Гранада
23
Джейсон
ПВ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
2
Роберто
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
11
Рики
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
11
Рики
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Леванте - Гранада
3
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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