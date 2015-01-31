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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эльче
Гранада - Эльче: обзор матча 31 января 2015
Гранада
31.01.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
56'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эльче
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Р. Ибаньес
89'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Пити
81'
73'
Желтая карточка
Г. Родригеш
73'
Замена
Х. Анхель Алонсо
️️️️
А. Ньигес
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Л. Бангура
71'
70'
Вторая желтая
Д. Суарес
67'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Коро
Желтая карточка
Л. Бангура
66'
64'
Замена
К. Эррера
️️️️
А. Хименес
Желтая карточка
Д. Майнц
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
56'
55'
Желтая карточка
Коро
Желтая карточка
Э. Инсуа
47'
31'
Желтая карточка
Д. Ломбан
20'
Желтая карточка
Д. Суарес
20'
Желтая карточка
Э. Роко
Желтая карточка
А. Ньом
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Ойер
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
8
Марио Пашалич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Гранада
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
32
Саму
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-4-2
13
Ойер
3
Бабен
5
Майнц
12
Инсуа
12
Ньом
20
Ибаньес
21
Перес
10
Пити
4
Рико
7
Бангура
9
Кордоба
4-2-3-1
22
Тытонь
22
Суарес
18
Ломбан
3
Роко
21
Альбасар
8
Гонсалес
7
Ньигес
10
Коро
8
Пашалич
8
Родригес
20
Хименес
20
Ибаньес
20
Фулкье
20
Фулкье
20
Ибаньес
10
Пити
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
10
Пити
7
Бангура
21
Кандеяш
21
Кандеяш
7
Бангура
7
Ньигес
14
Анхель Алонсо
14
Анхель Алонсо
7
Ньигес
10
Коро
10
Родригеш
10
Родригеш
10
Коро
20
Хименес
17
Эррера
17
Эррера
20
Хименес
Остались в запасе
Гранада
Эльче
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
32
Саму
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
32
Саму
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Гранада - Эльче
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Лос Карменес
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