Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Кордоба
Гранада - Кордоба: обзор матча 09 мая 2015
Гранада
09.05.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Кордоба
45'
Д. Майнц
69'
Ю. Эль-Араби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Кордоба
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Хуанкар
82'
79'
Вторая желтая
Ф. Картабия
79'
Желтая карточка
Ф. Картабия
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Ю. Эль-Араби
71'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ю. Эль-Араби
69'
65'
Желтая карточка
Р. Крхин
Замена
М. Итурра
️️️️
Р. Перес
63'
62'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Фидель
Желтая карточка
Р. Перес
58'
56'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
А. Пантич
️️️️
Б. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Д. Майнц
Пас отдал
Пити
45'
30'
Вторая желтая
И. Лопес
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
25'
9'
Желтая карточка
И. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Лусо
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Гранада
13
Ойер
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
19
Феде Вико
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
3-4-1-2
2
Роберто
5
Майнц
3
Бабен
12
Ньом
10
Пити
10
Хави Маркес
21
Перес
27
Хуанкар
16
Рочина
7
Бангура
19
Эль-Араби
3-1-3-2-1
1
Хуан Карлос
17
Джуниньо
12
Лопес
16
Эдимар
6
Лусо
23
Гомес
15
Дэйвид
21
Крхин
10
Гарсия
10
Фидель
7
Андоне
27
Хуанкар
20
Фулкье
20
Фулкье
27
Хуанкар
21
Перес
16
Итурра
16
Итурра
21
Перес
19
Эль-Араби
9
Кордоба
9
Кордоба
19
Эль-Араби
23
Гомес
10
Картабия
10
Картабия
23
Гомес
10
Гарсия
2
Пантич
2
Пантич
10
Гарсия
10
Фидель
19
Вико
19
Вико
10
Фидель
Остались в запасе
Гранада
Кордоба
13
Ойер
ВР
16
Кала
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
12
Бебе
ЛВ
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
16
Кала
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Гранада - Кордоба
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Кордоба
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+