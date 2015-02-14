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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетик
Гранада - Атлетик: обзор матча 14 февраля 2015
Гранада
14.02.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетик
Желтая карточка
Д. Кордоба
90'
89'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Пити
84'
79'
Замена
И. Уильямс
️️️️
М. Сусаета
75'
Желтая карточка
А. Акетче
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Д. Кандеяш
72'
Желтая карточка
Ф. Рико
70'
Красная карточка
Э. Инсуа
69'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Л. Бангура
66'
65'
Замена
А. Акетче
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Д. Кордоба
️️️️
А. Колунга
61'
42'
Желтая карточка
К. Гурпеги
28'
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
Л. Бангура
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Ойер
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
7
Ласс Бангура
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-3-3
13
Ойер
12
Инсуа
3
Бабен
5
Майнц
12
Ньом
21
Перес
10
Пити
4
Рико
27
Колунга
21
Кандеяш
7
Бангура
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
14
Сусаета
17
Рико
18
Гурпеги
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
21
Кандеяш
20
Фулкье
20
Фулкье
21
Кандеяш
7
Бангура
20
Ибаньес
20
Ибаньес
7
Бангура
27
Колунга
9
Кордоба
9
Кордоба
27
Колунга
7
Эчебаррия
47
Акетче
47
Акетче
7
Эчебаррия
14
Сусаета
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Сусаета
Остались в запасе
Гранада
Атлетик
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Гранада - Атлетик
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Лос Карменес
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