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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Гранада
Реал - Гранада: обзор матча 05 апреля 2015
Реал
05.04.2015, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 29 тур
9 : 1
Завершен
Гранада
24'
Г. Бэйл
29'
К. Роналду
36'
К. Роналду
37'
К. Роналду
53'
К. Бензема
55'
К. Роналду
56'
К. Бензема
81'
Д. Майнц (АГ)
88'
К. Роналду
73'
Р. Ибаньес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Гранада
ГОЛ! 9:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
88'
87'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Желтая карточка
А. Арбелоа
85'
ГОЛ в свои ворота! 8:1!
Д. Майнц
81'
73'
ГОЛ! 7:1!
Р. Ибаньес
64'
Желтая карточка
Пити
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
62'
Замена
Хесе
️️️️
Х. Родригес
62'
61'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Ж. Бабен
57'
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Ф. Рико
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Т. Кроос
57'
ГОЛ! 7:0!
К. Бензема
Пас отдал
А. Арбелоа
56'
ГОЛ! 6:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
55'
54'
Замена
Пити
️️️️
Р. Рочина
ГОЛ! 5:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Родригес
53'
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
37'
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
36'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Родригес
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гранада
13
Ойер
ВР
27
Хуанкар
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Диего Майнц
(К)
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ОП
4
Фран Рико
ОП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
11
Рики
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
5
Арбелоа
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-2-1-2-1
13
Ойер
20
Фулкье
3
Бабен
5
Майнц
27
Хуанкар
16
Итурра
4
Рико
21
Кандеяш
16
Рочина
20
Ибаньес
19
Эль-Араби
8
Кроос
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
8
Кроос
23
Родригес
10
Хесе
10
Хесе
23
Родригес
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
3
Бабен
24
Мурильо
24
Мурильо
3
Бабен
16
Рочина
10
Пити
10
Пити
16
Рочина
4
Рико
23
Исрафилов
23
Исрафилов
4
Рико
Остались в запасе
Реал
Гранада
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
2
Роберто
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Реал - Гранада
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 12:55 (прямая)
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