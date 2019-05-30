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Игорь Денисов
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
17:45
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4
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
16:59
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19
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17:57
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
17:14
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Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
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16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
7
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
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16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
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16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
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Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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15:33
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Игорь Денисов - статьи
Полузащитник
Имя
Игорь
Отчество
Владимирович
Фамилия
Денисов
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Санкт-Петербург
Гражданство
Воспитаник
СДЮШОР «Смена»
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
17 мая 1984 (38 лет)
Рост
176
Вес
70
Статистика
Новости
Статьи
Посты
30.05.2019 16:04
Денисов – лучший российский опорник и настоящий боец. В нашем футболе таких единицы
А теперь ещe меньше.
36
07.05.2019 16:49
Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»
Он не тренируется и, по слухам, ругался лично с Семиным.
40
15.10.2018 15:00
Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м
Безумный год.
19
17.05.2018 23:55
Денисов – мужик. Он все доказал
Капитан «Локомотива» не едет на ЧМ-2018, но все равно победил.
24
20.04.2018 22:20
Денисов написал слово «дебилы» в протоколе. Его оштрафовали на миллион
Капитан «Локомотива» снова в огне.
39
21.03.2018 12:35
Что мы узнали из нового рейтинга зарплат российского футбола
Сколько ты зарабатываешь?
49
30.10.2017 15:45
Новый состав сборной России. Главные выводы
Главный тренер сборной по-прежнему игнорирует Денисова, но любит Габулова.
47
24.06.2017 16:10
Пять игроков, которых ошибочно не взяли в сборную России
Сборная России обыграла Новую Зеландии и проиграла Португалии. «Бомбардир» рассказывает об игроках, которые могли помочь нашей сборной на турнире, но не попали в состав.
14
15.05.2017 21:40
Черчесов определил состав сборной России на Кубок конфедераций. Главные выводы из списка
Опубликован расширенный список игроков сборной России, которые смогут выступить на Кубке Конфедераций. Там не значатся Кокорин и Денисов, зато есть несколько неожиданно приглашенных. «Бомбардир» представляет выводы по составу нашей команды.
22
31.03.2017 16:20
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: опорные полузащитники
«Бомбардир» продолжает серию материалов, где выбирает лучших игроков в истории чемпионата России. Теперь предлагаем проголосовать за опорного полузащитника.
17
17.03.2017 21:00
«Бавария» сыграет с «Реалом» в 1/4 ЛЧ. В списке Макларена оказались игроки сборной России. Дайджест событий дня
Моуринью пришел в раздевалку «Ростова» с подарком. В РФС разыскивают Слуцкого. Мирить Траоре с подругой приехала испанская полиция. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
12
05.02.2017 21:00
Венгер продлит контракт с «Арсеналом». Денисов остается в «Локомотиве». Дайджест событий дня
Новые владельцы «Интера» заманивают Конте. Дуглас Коста готовится уйти из «Баварии». Венгер останется в «Арсенале» еще на два года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12
13.01.2017 21:00
Самедов помог «Спартаку» деньгами. Моуринью развеселил журналистов. Дайджест событий дня
На счету «Реала» – суперрекорд Испании. Пайета наказали в «Вест Хэме». «Зенит» заинтересовался Оздоевым. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
2
10.01.2017 15:00
Как бесплатно собрать крутую команду в РФПЛ на следующий сезон
Мы собрали очень солидный состав из игроков РФПЛ, за которых не нужно будет платить летом – все они станут свободными агентами в июне 2017-го. Найдите деньги на зарплаты и подъемные, а затем штурмуйте призовые места с этими парнями.
13
22.11.2016 11:00
Глушаков, Смолов, Вернблум и другие супергерои 14-го тура РФПЛ
«Спартак» выиграл первый круг, заколотив лучший гол сезона. Дзюба вытащил «Зенит» в матче с аутсайдером. Смолов сразу забил после травмы. Герои, цифры, факты и все голы – в обзоре 14-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
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