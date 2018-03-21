Что мы узнали из нового рейтинга зарплат российского футбола

Сколько ты зарабатываешь?

Каждый год Sports.ru выпускает исследование по самым высоким зарплатам чемпионата России. «Бомбардир» изучил список и выделил из него главные выводы. Ссылка на полный рейтинг – в конце этого материала

Сменился лидер. Это снова опорник, и он получает больше

Год назад самыми высокооплачиваемыми футболистами РФПЛ были Хави Гарсия («Зенит») и Ведран Чорлука («Локомотив») – €4,5 млн. Интересно, что мы лишь по разу видели обоих в нынешнем сезоне – испанец сыграл один матч и уехал, а хорват только-только восстановился от травмы.

Сейчас в рейтинге лидирует Леандро Паредес – новичок «Зенита» с зарплатой в 5 миллионов. Вторым идет Чорлука (4,5), третьим – Бранислав Иванович (4,1). Как и год назад, в тройке игроки оборонительного плана – два защитника и один опорник. Говорят, в Италии зарплата Паредеса была в восемь раз меньше.

Зарплата Дзюбы станет меньше

И хотя в рейтинге числятся все те же 3,6 миллиона за сезон – это сумма по состоянию на старт сезона в «Зените». В тульский «Арсенал» Дзюба перешел с понижением зарплаты – уже меньше €300 тысяч в месяц. Половину этой зарплаты будет компенсировать «Зенит», а тульский «Арсенал» заплатит от 2 до 4 миллиона рублей.

Смолов увеличил доход

Лучший бомбардир двух последних чемпионатов России год назад еще делил 17-е место, получая €2,5 млн, теперь его зарплата составляет €2,9 млн, что позволило вклиниться в десятку. Смолов – единственный представитель «Краснодара» в топ-10 и среди тех, чья зарплата выросла за год. Кроме того, Смолов также зарабатывает и на рекламе, но в сумму €2,9 млн эти доходы не входят.

«Рубин» почистил расходы

Год назад сразу два футболиста «Рубина» шли в десятке – это Сонг и М’Вила (по €4 млн в год), в топ-20 также находились Жонатас (€3 млн) и Карадениз (€2,5 млн). Кроме того, больше двух миллионов в год в «Рубине» получали также Лестьенн (€2,5 млн), Рочина (€2,2 млн).

Сейчас из всей этой компании остался лишь ветеран Карадениз, все остальные ушли по ходу сезона. Играть в итоге стало почти некому, зато с финансами теперь полегче.

В топ-20 зарплат – восемь россиян. Год назад их было вдвое меньше

Первые пять мест рейтинга занимают легионеры, но в лидерах по доходам все равно много россиян. Это Дзюба, Кокорин, Смолов, Глушаков, Акинфеев, Самедов, Шатов и Тарасов. Согласно тому же исследованию Sports.ru-2017, в прошлый раз футболистов с бордовым паспортом в топ-20 было всего четверо: Денисов, Дзюба, Акинфеев и Шатов. Это связано с двумя факторами. Во-первых, за год из чемпионата России уехало много дорогих легионеров: и Мвила, и Сонг, и Данни, и Жулиано. Во-вторых, чем ближе чемпионат мира, тем ценнее становится каждый игрок сборной России

Файзулин до сих пор получает 2,2 млн евро

15 января «Спорт-Экспресс» рассказал, что Виктор Файзулин приехал на медосмотр «Зенита»: без костылей, но хромая. Это последняя важная новость об игроке на данный момент. О своем состоянии сам Файзулин осенью говорил коротко: «Лечусь». Когда он восстановится, неизвестно. При этом по действующему договору с клубом за этот сезон полузащитник получит все те же 2,2 млн евро, что и год назад. Это лето точно станет финалом удивительной истории: в конце июня контракт Файзулина заканчивается.

Касаев получает по миллиону евро за матч

Алан Касаев в этом сезоне выходил на поле дважды: на финальные десять минут в игре с «Арсеналом» в июле и на первый тайм с «Тосно» в августе. С тех пор он мелькает в протоколах матчей только со статусом «неиспользованная замена». Но его зарплата — 1,9 млн евро. Больше, чем у Алексея Миранчука и Виталия Денисова.

В рейтинге есть один игрок «Динамо»

У «Динамо» по-прежнему трудные времена: денег мало, результаты плохие, а руководство давно и запутанно делит власть. Но все-таки одного представителя в рейтинг клуб протащил. Это лидер Антон Шунин, который выступает за «Динамо» невероятные 14 лет, а в декабре сыграл за команду 200-й матч. 1,8 млн евро — вполне адекватная цена за единственную легенду, особенно нужную в такие грустные времена.

Денисов – единственный, кто потерял в деньгах

Много раз обсуждались скандалы вокруг Денисова и денег в других клубах, но теперь как факт: в прошлом году капитан «Локомотива» получал €4 миллиона в год, теперь лишь только €2 млн. И это при том, что именно он – главный кандидат на то, чтобы первым поднять чемпионский кубок по итогам сезона.

Все объясняется просто – год назад его зарплату (€4 млн) поровну выплачивали «Динамо» (которому он принадлежал) и «Локо» (в котором он играл на правах аренды). С прошлого лета Денисов – полноценный игрок «Локомотива» с зарплатой в два миллиона евро. Такое снижение – единственный случай среди всех футболистов РФПЛ, получающих от полутора миллионов за сезон.

Как выглядит топ-10 в этом сезоне

1. Леандро Паредес («Зенит») – €5 млн

2. Ведран Чорлука («Локомотив») – €4,5 млн

3. Бранислав Иванович («Зенит») – €4,1 млн

4. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – €3,8 млн

Квинси Промес («Спартак») – €3,8 млн

6. Артем Дзюба («Зенит») – €3,6 млн

7. Луис Адриано («Спартак») – €3,5 млн

8. Александр Кокорин («Зенит») – €3,3 млн

9. Доменико Кришито («Зенит») – €3 млн

10. Федор Смолов («Краснодар») – €2,9 млн

Полностью исследование Sports.ru смотрите здесь