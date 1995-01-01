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    Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 16:49
    Он не тренируется и, по слухам, ругался лично с Семиным.

    В чемпионском сезоне Игорь Денисов определял «Локомотив»: он был капитаном и одним из лидеров по сыгранным матчам – 27 (больше только у Миранчуков, Фернандеша и Кверквелии).

    Во второй части этого сезона Денисов появляется намного меньше. Последний матч в чемпионате он провел аж в конце марта (30-е число – гостевая встреча с «Динамо»). После этого дважды попадал в запас – а потом исчез. Изначально была версия об ангине. Но потом «Чемпионат» сообщил: Денисов долгое время не приезжает на базу клуба. И это все больше намекает на новый конфликт.

    Что за конфликт

    Первая версия – руководство и Денисов провели крайне неудачные переговоры по поводу действующего контракта игрока. Когда президентом «Локо» был Илья Геркус, Денисов согласился на существенное понижение зарплаты (новые условия скосили около 30% от старых – получилось 1,4 миллиона евро в год). По информации «СЭ», на зимних сборах к Денисову подошел уже действующий президент «Локомотива» Василий Кикнадзе и поднял вопрос о разрыве этого соглашения.

    Денисова такой диалог не устроил. Сейчас представители игрока и клуба обсуждают дальнейшее сотрудничество, но пока никаких продвижений нет. Пока что Денисов просто не появлялся на тренировках «Локо». Перед игрой с «Енисеем» Юрий Семин сказал, что дело в физических проблемах Денисова.

    Ни Семин, ни Кикнадзе не захотели говорить о неспортивных причинах. «Это внутреннее дело команды», – сказал Кикнадзе.

    Вторая версия – перепалка с Семиным. Она связана с тем, что Денисову просто не нравится, что Семин дает ему мало игрового времени в последнее время. Из-за этого он и высказал тренеру. Все подробности – здесь. Но на самом деле даже Семин уже успел ее косвенно опровергнуть. На вопрос о причинах непопадания Денисова в стартовый состав тренер ответил: «Денисов не выходит исключительно по спортивным причинам. А других причин не может и быть».

    Почему это важно

    Во-первых, потому что контракт Денисова с командой заканчивается уже этим летом, а ему скоро исполнится 35. С одной стороны, «Локо» может потерять капитана. С другой стороны, неплохую форму набрал Баринов. Еще у «Локомотива» есть Гжегож Крыховяк (его вполне могут выкупить этим летом). Все они – потенциальные конкуренты Денисова по позиции.

    Во-вторых, в карьере Денисова было много конфликтов, помимо (возможного) этого. Самый известный – с Черчесовым. Со всеми этими «не подам руки», «Пойдем в душ, я тебе шею сломаю» и игнорированием Денисова в плане вызова в сборную.

    Или разбирательство с допинг-офицером, который, по мнению Денисова, неправильно вел себя во время того, как игрок сдавал анализы. После процедуры Денисов назвал всю организацию «дебилами», а «Локомотив» оштрафовал его на миллион рублей.

    Что касается зарплаты, то даже с этой причиной был связан один конфликт в карьере Денисова. Его просто не устроили оклады Халка и Витселя. Из-за этого Денисов даже ходил к руководству и просил существенное повышение зарплаты. В следующее трансферное окно после разбирательств «Зенит» продал его в «Анжи».

    ***

    До окончания контракта Денисова с «Локомотивом» остается два месяца. Пока нет никакой информации о продвижениях в переговорах между сторонами. Кроме того, Кикнадзе на первой большой пресс-конференции рассказал о своих задачах. Одна из них – акцент на работе с российскими молодыми игроками. У «Локо» есть план, чтобы каждый год в основе главной команды появлялись один-два футболиста «Казанки». Плюс Кикнадзе подчеркнул, что для «Локомотива» интересны футболисты до 25 лет.

    Нужен ли Денисов при таких задачах?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5516

      silver29 24 минуты назад

      Зарплату футболистам надо платить по месту основной работы, вот Денисов например неплохой бригадир почтового вагона, вполне квалифицированно может объясниться с грузчиками и принципиальный ничего не пропадет за время следования в пути.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +552

      Taps 31 минуту назад

      Жадные тупые игрочишки ...
      Посмотрите как народ России живёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      srg38 42 минуты назад

      Да всё уже, спасибо за то что помог Локомотиву стать чемпионом! Почему нельзя уйти мирно и по-нормальному? ааа, это же Денисов....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1427

      WhiteEgon 1 час назад

      Отличный был игрок Денисов, но характер...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3524

      Спартач80 1 час назад

      "Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал"...Деньгисов опять за старое=))

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