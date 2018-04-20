Денисов написал слово «дебилы» в протоколе. Его оштрафовали на миллион

Капитан «Локомотива» снова в огне.

Из-за чего поднялся шум

Глава РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что Игорь Денисов оскорбил допинг-офицера, поэтому будет оштрафован и дисквалифицирован:

«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр».

Реакция «Локомотива»

«ФК «Локомотив» сожалеет об инциденте, который связан с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА и РФС, а футболист принес свои извинения», – говорится в заявлении клуба, который самостоятельно применил санкции к игроку, оштрафовав его на миллион рублей.

Реакция РФС

«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», – заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе РФС. Таким образом, Денисов избежал дисквалификации на один матч.

Реакция комитета по этике

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев пояснил, что история еще может получить продолжение: «Комитет по этике будет рассматривать инцидент с участием Игоря Денисова, если получит соответствующее заявление из РФС. Пока такое заявление не приходило, но у руководителей РФС есть такая возможность».

Что за оскорбительная надпись

Денисов написал слово «дебилы» в протоколе допинг-контроля, проходя внесоревновательное допинг-тестирование на базе клуба 16 апреля. Из-за того, что процедура затянулась, Денисов нагрубил в протоколе. Он очень не хотел опоздать на тренировку.

Перебор со скандалами

2005: шумно отметил день рождения и предложил сотруднику милиции подраться на кулаках;

2007: улетел в дубль с Аршавиным и Анюковым из-за загула перед игрой со «Спартаком»;

2008: отказался выступать за сборную России на Евро-2008 и перестал отвечать на звонки тренерского штаба;

2010: ударил инструктора автошколы на дороге;

2010: чуть не подрался с главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным после игры в «Лужниках» и был дисквалифицирован на четыре матча;

2012: из-за размера зарплат Халка и Витселя отказался играть в матче против «Крыльев Советов» и был сослан в дубль «Зенита»;

2013: уже в «Анжи» повздорил с преемником Гуса Хиддинка – Рене Меленстеном и покинул клуб, отыграв в нем меньше месяца;

2015: конфликт с Черчесовым в «Динамо», чуть позже – с врачом команды там же.

Сейчас на дворе 2018-й год. Что ж, по сравнению с прошлыми годами Денисов еще долго продержался.