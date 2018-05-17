Денисов – мужик. Он все доказал

Капитан «Локомотива» не едет на ЧМ-2018, но все равно победил.

Раньше про парней из российского футбола травили анекдоты. Сейчас подобный юмор – зашквар. Соцсети породили более гибкий и беспощадный фольклор – мемы. Жертвами жанра становились более-менее все резонансные герои РФПЛ. Но если безголевую серию Смолова подавали через смех и жалость, то Денисов попал под троллинг из стерильной злости. За жадность до денег в русской культуре прописана особая любовь.

Изначально в питерском скандале полузащитник выглядел вполне адекватно. «Зенит» купил Халка и Витселя за безумные государственные деньги и положил новичкам оклады, о которых было неловко даже думать. Но заслуженные воспитанники клуба – Кержаков и Денисов – высказали недовольство вслух. По одной из версий, к устным претензиям по поводу зарплаты легионеров добавился и бойкот руководства с тренером. Но вместо диалога парней отправили в дубль.

Через несколько тренировок и голешников Халка лучший бомбардир «Зенита» остыл и вернулся в команду. Денисов только развивал конфликт. «Игорь просит гонорар больше, чем у Живанилду и Акселя. Это же смешно – сначала нужно доказать свой уровень». Так подавал ситуацию Геннадий Орлов – максимально приближенный к питерцам журналист. Тогда у комментатора еще не было звания чемпиона по переобуванию и сливам собственного начальства. Поэтому ему поверили, а Денисова тотально затравили.

Возможно, самый сине-бело-голубой игрок за последние лет двадцать уходил из родного клуба изгоем. Репутацию мелочника подтверждало и направление трансфера – нелюбимый и денежный «Анжи». После такого на моральных качествах полузащитника поставили крест. Махачкалинский пузырь лопнул, следующий клуб Денисова вылетел в ФНЛ, плавно забылись и все его подкаты. Бесплатная аренда Игоря в «Локомотив» не вызвала эмоций – настолько отыгранному материалу можно и не свистеть.

Но Денисов напомнил о своей дерзости. Непонятно, зачем и почему, но футболист напрочь поругался с новым тренером сборной. Станислав Черчесов показательно игнорирует опцию с железнодорожником в центре поля и бесится каждый раз, когда кто-то о ней спрашивает. О конфликте Черчесова и Денисова неизвестно ничего. Год назад Игоря разорвали бы за упрямство перед домашним чемпионатом мира (ведь даже Дзюба больше не изображает усы и заявлен за сборную). Но сейчас ровно каждый убежден: в этой истории тотально не прав как раз тренер.

Денисов доказал истину игрой. Он получил капитанскую повязку в некогда враждебном клубе. В Черкизове напряглись, но выдали полузащитнику кредит доверия. Все-таки лидера выбирал самый локомотивный человек в истории – Юрий Палыч. Он же выстроил весь футбол в центре поля вокруг Игоря. Выяснилось, что опорник по-прежнему классно развивает атаку (больше всего мячей Фернандешу и Алексею Миранчуку доставил именно Денисов) и жестко пресекает чужие атаки (2,7 отбора и 2,4 перехвата за матч). Для сравнения у Каземиро всего на один отбор больше, а перехватов – всего 2,1.

Игорь – первый в «Локомотиве» по пробегу в РФПЛ и точным передачам (86,8%). Почему он двигался и пасовал гораздо хуже в «Динамо»? Потому что все «Динамо» играло никак. Футбольные беды Денисова рассыпались, как только рядом появился нормальный ментор в лице Семина. Психологические – как только Игорь попал в клуб, где следят за деньгами и следят за проблемами игроков.

Сволочи не плачут. Денисов с чемпионским кубком – рыдал. Он никогда не раскроет всю начинку войны в «Зените», которая закончилась бегством и АВБ, и Халка, и Витселя, и кучи легионеров, и сменой президента. Никогда не вынесет наружу сор из национальной сборной, которая показывает худшую игру за последние четверть века. А все потому, что пока остальные запускает флешмобы в инстаграме, плавают в собственной лжи и жалуются на жизнь через спортивные сайты, Денисов говорит правду исключительно в лицо. Подобный подход не любят. Он радикален и может запросто лишить репутации в родном клубе или заявке на домашний ЧМ.

Но это по-мужски. Чистая злоба в народном фольклоре Игорю сменилась на уважение. А это чуть важнее, чем не проиграть Египту.

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