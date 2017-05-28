Почему Геннадий Орлов – главный позор отечественного ТВ

Объясняем, почему в разразившемся скандале Геннадия Орлова совсем не жаль.

Видео, где Орлов на пару с Дементьевым шинкует Канделаки и «Матч ТВ», а Андронов при этом пялится в телефон, посмотрели все – и некоторые почему-то пожалели Орлова, которого якобы подставили и вообще «обошлись с дедом плохо». Разговоры в курилке – неотъемлемая часть любого творческого процесса, но следить за словами нужно даже тогда, когда ты уверен, что на тебя не направлена камера. Примерно так же, как Андронову нужно следить за своей прической; на публичную персону всегда накладывается больше обязательств, чем на простого смертного.

Вот три причины, почему ГСО совсем не жаль:

1) Он вообще достаточно посредственный комментатор: путает фамилии, открыто болеет за «Зенит» и агрится, когда питерцы проигрывают чемпионство. Если Орлова задвинут обратно на региональное ТВ, то от этого выиграют все;

2) На широко растиражированном видео Орлов ведет себя высокомерно – например, не хочет сам надевать на себя петельку и вообще пренебрежительно разговаривает с теми людьми, что остались за кадром. Такого человека сразу хочется подставить – он, как и многие комментаторы «Матч ТВ», давно превратился в стагнирующего сноба;

3) Самое мерзкое в этой истории – то, как Орлов глупо и ненадежно переобулся. «Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука», – он это вообще серьезно? Так нелепо не оправдывался даже Губерниев после фейла с Малафеевым.

На выходе мы имеем постаревшего комментатора, который путает Мюнхен с Менхенгладбахом, открыто болеет за «Зенит» и публично врет. Даже если Орлова подставили, то жалеть его нечего – таких людей должно быть как можно меньше на спортивном телевидении (да и вообще на любом ТВ).

Неумение ответить за свои слова – первый признак того, что Орлову отказало мужское либидо. И главное – ради чего ГСО марать свою репутацию? Он – совершенно очевидно человек со связями, который не пропадет даже в случае полного краха «Матч ТВ». И все-таки Орлов переобулся и не смог постоять за себя.

Некрасивая и попросту жалкая история.

Почему Геннадий Орлов ни в чем не виноват