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    Мирон Карелин Все блоги -

    Почему Геннадий Орлов – главный позор отечественного ТВ

    28 мая 2017
    Объясняем, почему в разразившемся скандале Геннадия Орлова совсем не жаль.

    Видео, где Орлов на пару с Дементьевым шинкует Канделаки и «Матч ТВ», а Андронов при этом пялится в телефон, посмотрели все – и некоторые почему-то пожалели Орлова, которого якобы подставили и вообще «обошлись с дедом плохо». Разговоры в курилке – неотъемлемая часть любого творческого процесса, но следить за словами нужно даже тогда, когда ты уверен, что на тебя не направлена камера. Примерно так же, как Андронову нужно следить за своей прической; на публичную персону всегда накладывается больше обязательств, чем на простого смертного.

    Вот три причины, почему ГСО совсем не жаль:

    1) Он вообще достаточно посредственный комментатор: путает фамилии, открыто болеет за «Зенит» и агрится, когда питерцы проигрывают чемпионство. Если Орлова задвинут обратно на региональное ТВ, то от этого выиграют все;

    2) На широко растиражированном видео Орлов ведет себя высокомерно – например, не хочет сам надевать на себя петельку и вообще пренебрежительно разговаривает с теми людьми, что остались за кадром. Такого человека сразу хочется подставить – он, как и многие комментаторы «Матч ТВ», давно превратился в стагнирующего сноба;

    3) Самое мерзкое в этой истории – то, как Орлов глупо и ненадежно переобулся. «Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука», – он это вообще серьезно? Так нелепо не оправдывался даже Губерниев после фейла с Малафеевым.

    На выходе мы имеем постаревшего комментатора, который путает Мюнхен с Менхенгладбахом, открыто болеет за «Зенит» и публично врет. Даже если Орлова подставили, то жалеть его нечего – таких людей должно быть как можно меньше на спортивном телевидении (да и вообще на любом ТВ).

    Неумение ответить за свои слова – первый признак того, что Орлову отказало мужское либидо. И главное – ради чего ГСО марать свою репутацию? Он – совершенно очевидно человек со связями, который не пропадет даже в случае полного краха «Матч ТВ». И все-таки Орлов переобулся и не смог постоять за себя.

    Некрасивая и попросту жалкая история.

    Почему Геннадий Орлов ни в чем не виноват

    Рейтинг: 2 Голосов: 78
    Комментарии73
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 18 мая 2018, 20:33

      да тут и разбирать нечего, Орлов - дерьмо, был и есть

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 17 мая 2018, 15:43

      +++

      0
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      Рейтинг: +40

      hikakin 7 июня 2017, 05:36

      Орлов конечно ужасный комментатор, но так подставить - это далеко не правильно.

      -1
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      Рейтинг: +124

      Elect 4 июня 2017, 01:02

      Человек калоша! Не когда его не считал коментатором, вечно мямлит себе под нос, (под его коментатарство можно уснуть) и вообще коментаторам не дозволено быть чеим то фаном, они должны коментить игру общию а не своей любимой команды, вообщем я придлагаю пора списывать пенсию, дабы не портить нервы молодым от унылого коментаторство!

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      Рейтинг: +563

      tank219 2 июня 2017, 07:32

      Вы мне только платите - я такое расскажу. Красавец, истинно питерский патриот

      1
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      Рейтинг: +11

      lozud4eg 1 июня 2017, 18:49

      Согласен с автором статьи. Под комментарии "маэстро" можно заснуть даже когда ему дадут комментировать эль-классико. А так он вполне безобиден. В МатчТВ отсутствует самое главное для мужского спортивного канала - какая-то брутальность. Сразу видно, что главный или главная там - баба.

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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 29 мая 2017, 18:19

      ооо

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      Рейтинг: +155

      Васьок86 29 мая 2017, 12:20

      Ну Орёл и Орёл, комментирует за Зенит, занял свою нишу, ведёт журналистскую деятельность - вот и все!

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      Рейтинг: +15

      hoga 29 мая 2017, 11:58

      Полностью согласен

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 29 мая 2017, 10:34

      хуже статьи на банбандире я еще не читал)

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