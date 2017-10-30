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    Новый состав сборной России. Главные выводы


    3
    Голосов: 10
    30.10.2017 15:45
    Главный тренер сборной по-прежнему игнорирует Денисова, но любит Габулова.

    Снова без Денисова

    Игорь Денисов – основной полузащитник лидирующего в РФПЛ «Локомотива», но Черчесов не вызывает его в сборную. Причина – в давнем конфликте между игроком и тренером: они разругались еще во время совместной работы в московском «Динамо». Обращает на себя внимание вызов Романа Зобнина. Полузащитник «Спартака» давно не выходил на поле из-за тяжелой травмы, но Черчесов все равно предпочел взять в команду неготового футболиста, чем Денисова.

    Селихова нет, зато есть Габулов

    Ветеран Владимир Габулов – любимчик Станислава Черчесова. Александр Селихов на 11 лет моложе и играет в Лиге чемпионов за «Спартак», что не мешает Черчесову по-прежнему брать в сборную Габулова. Это не такой и важный момент (защищать ворота в любом случае будет Акинфеев), но поощрить Селихова вызовом, особенно после «Севильи», было бы логично.

    Дзагоев в списке

    Алан очень много лечится и мало играет, но мы все еще надеемся, что он будет тащить команду. Вызов Дзагоева – абсолютно логичное решение, учитывая, что он в любой форме способен создать остроту у чужих ворот.

    Рауш тоже в списке

    Это очень приятно и правильно. Константин Рауш неплохо зарекомендовал себя в предыдущих товарняках и полностью заслужил вызов на матчи с топовыми соперниками. А вот наличие в команде Романа Нойштедтера сомнительно – есть подозрение, что в РФПЛ играют футболисты не хуже, чем защитник «Фенербахче».

    Дзюба в пролете

    Черчесов снова проигнорировал кандидатуру форварда «Зенита». Если так пойдет и дальше, то мы не увидим Дзюбу на чемпионате мира. Впрочем, пример Кокорина доказал: для вызова в сборную нападающему необходимо забивать. Придут голы – будет и возвращение Дзюбы в национальную команду.

    ***

    Полностью список футболистов, вызванных на матчи против сборной Аргентины (11 ноября, Москва) и сборной Испании (14 ноября, Санкт-Петербург), выглядит следующим образом:

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Кельн»), Игорь Смольников («Зенит»).

    Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»).

    Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Отметим, что список неокончательный, в нем могут произойти изменения.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +33

      Radish69 31 октября 2017, 22:10

      Дзагоев уже постоянный хрусталь. При всем уважении к нему, на него не стоит рассчитывать, и наигрывать других ребят, чтобы распределились роли и выявились лидеры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 31 октября 2017, 16:32

      Черчес берёт пример с президента, пусть и не в таких масшатбах - набирает команду, ориентируясь на личную преданность. а не на профессионализм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Rockstody 31 октября 2017, 11:02

      Зато,когда сборная в очередной раз обосцытся,все будут говорить,что не было толкового разрушителя..Денисова то есть..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian 31 октября 2017, 07:55

      Годзюра мог позвать. У него, вроде, русское гражданство наравне с украинским, а за Урал он щас вон чо вытворяет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 31 октября 2017, 07:06

      а почему нет Денисова !?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 > android-uz 31 октября 2017, 15:35

      Он его на х... послал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 31 октября 2017, 06:24

      Дзюбе пора уже место в Казахстане искать...

      2
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      ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 > TUMS 31 октября 2017, 10:39

      там и титул возможен

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 31 октября 2017, 03:25

      Дзюба??? Нет не слышал!
      Если бы еще это дерево вызвали .... нет в сборной такого игрока ко опыт бы по Дзюбе стрелял а от того в ворота отлитало.... Все таки футбол не его дело, лучше бы в юмориста пошел в камиди или Квн.

      0
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      Рейтинг: +5885

      maygli 31 октября 2017, 00:44

      Селихов гораздо лучше Лунёва, но Газпром платит, выбирать не приходится.
      Правда дальше скамейки Лунёв не уйдёт.

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 31 октября 2017, 00:19

      Очередная ошибка Мутко в назначении тренером Черчесова. Кадры решают всё. Что решает Мутко, назначая то Слуцкого, то Черчесова, не понятно. Мы получили позор и унижение на ЧЕ, теперь нашу сборную ждёт оглушительный провал на ЧМ. Этот псевдо тренер опустил сборную на 65 место и приложит все усилия, чтобы она заняла круглое и красивое сотое место.

      2
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 31 октября 2017, 00:03

      Черчесов делает правильно. Тсюпа последнее время ничего не забивает. Это уже не форвард, игрок в Зените бесполезный. Ну, а Денисов, он в возрасте. В команде возрастной Жирков, и этого достаточно. Из старичков команду выставлять нет смысла никакого.

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