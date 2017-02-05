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    Венгер продлит контракт с «Арсеналом». Денисов остается в «Локомотиве». Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    05.02.2017 21:00
    Новые владельцы «Интера» заманивают Конте. Дуглас Коста готовится уйти из «Баварии». Венгер останется в «Арсенале» еще на два года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Китайцы заманивают Конте, но не в Китай

    Новые владельцы «Интера» из китайского холдинга Suning заинтересованы в приглашении в команду главного тренера «Челси» Антонио Конте. По информации источника, специалисту будет предложен контракт, рассчитанный на четыре года. В «Интере» Конте будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Кроме того, итальянский тренер в первом же сезоне получит 400 миллионов на трансферы.

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    Кержаков: «Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что сам пишет посты для своего аккаунта в Instagram. Также российский форвард подчеркнул, что необходимо развеивать миф о том, что все футболисты глупы.

    «Instagram веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те, и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора», – сказал Кержаков.

    Смолов: «Правда ли, что все футболисты тупые? Скорее да, чем нет»

    Шкулетич не покинет «Локомотив». По крайней мере этой зимой

    Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич останется в московской команде как минимум до лета. На данный момент 26-летний футболист тренируется с дублем железнодорожников. «Пока непонятно, какое будущее его ждет в «Локомотиве», но с большой вероятностью он останется в команде», – сообщил источник, близкий к ситуации.

    Дортмундская «Боруссия» объявила о покупке Топрака

    Защитник «Байера» Омер Топрак стал игроком «Боруссии». Турецкий футболист подписал контракт с черно-желтыми до 30 июня 2021 года. В дортмундский клуб игрок сборной Турции перейдет по завершении сезона-2016/17. По предварительным данным, «шмели» заплатят за 27-летнего игрока 12 миллионов евро.

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    Венгер останется в «Арсенале» еще на два года

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подпишет с лондонским клубом новый контракт. Сообщается, что срок соглашения 67-летнего специалиста с «канонирами» будет рассчитан на два года. Нынешний трудовой договор француза истекает в конце этого сезона. Ранее сообщалось, что Венгера может сменить Массимилиано Аллегри из «Ювентуса».

    Дуглас Коста чувствует себя несчастным в Мюнхене и может покинуть «Баварию»

    Нападающий «Баварии» Дуглас Коста может уйти из мюнхенского клуба. Бразилец заявил, что имеет предложения от команд из Европы и Китая.

    «Да, я получал предложения от клубов из Китая, а также от некоторых команд из Европы. Когда сезон завершится, я все обдумаю. В Мюнхене я не чувствую себя счастливым», – сказал Коста.

    «Локомотив» продлил контракт с Денисовым, но, возможно, лишился Колкера

    Полузащитник Игорь Денисов подписал полноценный контракт с «Локомотивом». Сообщается, что 32-летний россиянин заключил с железнодорожниками соглашение сроком на один сезон с возможностью продления еще на один год.

    Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер задержан полицией за пьяный дебош, который он устроил накануне в столице Англии. Отмечается, что 25-летний футболист бросал в людей различные предметы на одной из железнодорожных станций в Лондоне, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сообщалось, что Колкер в ближайшее время перейдет в «Локомотив».

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    Роналду отпраздновал 32-й день рождения

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметил 32-летие в компании Криштиану-младшего и матери Долорес.

    «Поздравляю», – прокомментировала фотографию в Instagram мать футболиста, на котором она с сыном и внуком стоит около праздничного торта.

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    Фото опубликовано @doloresaveiroofficial

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо 6 февраля 2017, 19:03

      Ох ребята чую мы попробуе вкус лиги европы и будем мечтать о лч как л вер без сени. у нас владелец жмот не как абрамович и шейхи с глейзерами, те могут забраковать де брюйне шюрле салаха лукаку выкинуть матича и вырвать снова...

      0
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      Рейтинг: +17

      vetalio 6 февраля 2017, 11:46

      Венгеру надо в другой клуб

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо > vetalio 6 февраля 2017, 19:02

      а нам нового владельца даст ли кронке новому тренеру 300 млн как гранды апл

      0
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 6 февраля 2017, 09:17

      У Венгера уже нет новых идей(( к сожалению!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 февраля 2017, 08:25

      Упаси нас Господь от такого Колкера, а что касается Кержа, так я и не сомневалась

      0
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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин 6 февраля 2017, 07:48

      Арсен Венгер, конечно, гениальный тренер, мастодонт тренерского цеха. Но, увы, его время прошло. Арсенал находиться в стагнации. И тормозит его во всех планах Венгер. Если канониры хотят бороться за чемпионство им нужно поменять тренера.

      0
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      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо > Константин Сорокин 6 февраля 2017, 19:01

      дело не только в нем владельца сменить надо в первую очередь. кронке жмот и ему поф..г на футбол сокер это бизнес

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      Рейтинг: +29

      sega77+ 6 февраля 2017, 06:59

      не сменный венгер

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 6 февраля 2017, 06:58

      При всём уважении к Венгеру,но пора ему уже на пенсию!!!Особенно после игры с Челси!!!

      1
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      Рейтинг: -3

      lihindic 6 февраля 2017, 00:36

      ох уж этот деньгисов

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 6 февраля 2017, 00:30

      У Денисова разве был выбор?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 5 февраля 2017, 22:59

      Так не хотелось чуваку в Локо что он предпочел в тюрячку в Англии сесть...

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