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Альберто Фонтана
Статистика
Альберто Фонтана - статистика
Завершил карьеру
2 декабря 1974 (51), Турин
#31 | Вратарь
188 см | 83 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Новара
15
-26
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2 : 1
13.05.2012
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3 : 0
06.05.2012
Чезена
45' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
2 : 2
02.05.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Новара
0 : 4
29.04.2012
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Новара
2 : 1
25.04.2012
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 0
21.04.2012
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2 : 0
11.04.2012
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1 : 1
07.04.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5 : 2
01.04.2012
Новара
46' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0 : 0
25.03.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
0 : 2
18.03.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Новара
1 : 0
11.03.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
1 : 0
04.03.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3 : 1
26.02.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Новара
0 : 0
19.02.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
0 : 1
12.02.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Новара
0 : 0
05.02.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1 : 2
02.02.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Палермо
2 : 0
29.01.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0 : 3
22.01.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3 : 1
15.01.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Новара
0 : 3
08.01.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Новара
2 : 2
21.12.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
2 : 0
18.12.2011
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Новара
1 : 1
11.12.2011
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3 : 0
05.12.2011
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Новара
2 : 1
26.11.2011
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 0
20.11.2011
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Новара
0 : 2
05.11.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 1
30.10.2011
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Новара
1 : 1
26.10.2011
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
3 : 0
23.10.2011
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Новара
0 : 2
16.10.2011
Болонья
42' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3 : 3
02.10.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
2 : 1
25.09.2011
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Новара
3 : 1
20.09.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 1
17.09.2011
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
2 : 2
11.09.2011
Новара
Был в запасе
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