ФИФА уличили в том, что она украла футбол у болельщиков

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Калинин отреагировал на ничью Испании и Кабо-Верде в 1-м туре чемпионата мира-2026 (0:0).

«Первые 0:0 на ЧМ. И не последние.

Я не против сенсаций на больших турнирах. Более того, я двумя руками ЗА них. Но только не когда одна команда выходит на поле, чтобы 90 минут отбиваться, чтобы спасать это сухое очко всеми правдами и неправдами.

ЧМ – он не для этого как бы задуман... Вы там в своей Африке играйте в автобусные остановки сколько хотите, но блэт, раз уж пробились на главный турнир четырехлетия, ну покажите что-то.

Возможность выхода с третьего места в группе существенно повышает важность каждого очка, поскольку их 12 групп выйдут только 8 третьих мест. А значит, автобусов будет еще больше.

ФИФА украла у нас футбол. Деньги решают все. Будем смотреть эти 0:0 и 1:0 теперь все чаще», – написал Калинин.