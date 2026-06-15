Стогниенко назвал команду-участницу ЧМ-2026, которая взломала футбол

Комментатор Владимир Стогниенко высказался о ничьей Испании и Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре чемпионата мира-2026.
«Сборная Кабо-Верде взломала футбол.
Если всем уйти в штрафную, то мячу пролететь к воротам довольно сложно.
А если, кстати, столпиться вдесятером во вратарской, то ещe сложнее», – написал Стогниенко.
- У Кабо-Верде в основе весь матч провел Кевин Ленини, футболист «Краснодара». Беншимоль из «Акрона» был в запасе.
- Ночью по Москве сыграют две другие команды группы – Саудовская Аравия и Уругвай.
- Испания не проигрывает в основное время с 22 марта 2024 года.
Источник: телеграм-канал Владимира Стогниенко