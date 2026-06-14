Марокко установило историческое достижение в матче с Бразилией

Сборная Марокко стала первой в истории чемпионатов мира, у которой все 11 футболистов, находившихся на поле родились за пределами страны.

Это произошло на 65-й минуте матча с Бразилией (1:1), когда Шамсдин Тальби и Самир Эль-Мурабет вышли на замену вместо Браима Диаса и Аззедина Унаи.

В тот момент за Маррокко играли 11 футболистов, родившихся в других странах: Яссин Буну (Канада, Монреаль), Нуссаир Мазрауи (Нидерланды, Лейдердорп), Исса Диоп (Франция, Тулуза), Шади Риад (Испания, Паль), Ашраф Хакими (Испания, Мадрид), Нель Эль-Энауи (Франция, Нанси), Айюб Буадди (Франция, Санлис), Шамсдин Тальби (Бельгия, Самбрвиль), Биляль Эль-Ханнус (Бельгия, Моленбек), Самир Эль-Мурабет (Франция, Страсбур), Исмаэль Сайбари (Испания, Тарраса).