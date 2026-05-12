«Балтика» закончит чемпионат с лучшим результатом в своей истории

«Балтика» гарантировала себе место не ниже 6-го по итогам чемпионата России-2025/26.

Калининградцы идут в РПЛ на 6-й позиции, отставая на 2 очка от ЦСКА и опережая на 4 очка «Рубин» и «Динамо».

Таким образом, «Балтика» закончит чемпионат России с абсолютно лучшим результатом в своей истории.

До гостевого поражения «Рубина» от «Спартака» (1:2) в 29-м туре оставалась вероятность, что казанцы обгонят калининградцев и подопечные Андрея Талалаева останутся 7-ми. В таком случае, это было бы только повторением лучшего результата в истории клуба. «Балтика» уже была 7-й в чемпионате России-1996.