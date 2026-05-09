Флик прокомментировал драку в «Реале» перед матчем с «Барсой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о скандале в «Реале» в преддверии Эль Класико.

Федерико Вальверде и Орельен Чуамени дрались два дня подряд – в среду и четверг.

После второй стычки Вальверде потребовалась госпитализация.

Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.

Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске.

У Вальверде появились проблемы с памятью – ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Клуб оштрафовал обоих футболистов на 500 тысяч евро.

«Такое случается по всему миру. Не только в «Реале». Я был немного удивлен, но мне все равно, это не мой клуб. Это не моя команда. Я не думаю об этом», – заявил Флик.