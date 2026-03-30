Товарищеский матч. Германия вырвала победу над участником ЧМ-2026

Сборная Германии с трудом обыграла Гану в товарищеском матче.
Победный гол на 88-й минуте забил Дениз Ундав. Итоговый счет – 2:1 в пользу немцев.
Обе команды отобрались на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.
Германия сыграет в одной группе с Эквадором, Кот‑д’Ивуаром и Кюрасао.
Соперниками Ганы будут Англия, Хорватия и Панама.
Германия - Гана - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 - К. Хаверц, 45+3 (с пенальти); 1:1 - И. Фатаву, 70; 2:1 - Д. Ундав, 88.
Источник: «Бомбардир»