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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Гана
Германия - Гана: обзор матча 30 марта 2026
Германия
30.03.2026, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Гана
45+3'
К. Хаверц (П)
88'
Д. Ундав
70'
И. Фатаву
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Германия - Гана
Завершен
90'
+2
Замена
Кристофер Бонсу Баа
️️️️➡️️
Деррик Кен
90'
+2
Замена
Камалдин Сулемана
️️️️➡️️
Калеб Йиренки
ГОЛ! 2:1!
Дениз Ундав
Пас отдал
Лерой Сане
88'
Замена
Лерой Сане
️️️️➡️️
Ник Вольтемаде
78'
Желтая карточка
Нико Шлоттербек
(подножка)
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
Иссахаку Фатаву
Пас отдал
Деррик Кен
66'
Замена
Иссахаку Фатаву
️️️️➡️️
Принс Квабена Аду
65'
Желтая карточка
Элиша Овусу
(подножка)
Замена
Йоша Вагноман
️️️️➡️️
Ангело Штиллер
61'
Замена
Леон Горецка
️️️️➡️️
Паскаль Гросс
61'
Замена
Крис Фюрих
️️️️➡️️
Флориан Вирц
61'
Замена
Давид Раум
️️️️➡️️
Натаниэль Браун
61'
60'
Желтая карточка
Принс Квабена Аду
(неспортивное поведение)
55'
Замена
Деррик Люккассен
️️️️➡️️
Кожо Пепра Оппонг
55'
Травма
Кожо Пепра Оппонг
46'
Замена
Элиша Овусу
️️️️➡️️
Кваси Сибо
Замена
Леннарт Карл
️️️️➡️️
Кай Хаверц
46'
Замена
Антонио Рюдигер
️️️️➡️️
Джонатан Та
46'
Замена
Дениз Ундав
️️️️➡️️
Серж Гнабри
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Кай Хаверц
45'
+3
5'
Желтая карточка
Йонас Аджетей
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К)
ОП
16
Ангело Штиллер
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
2
Деррик Кен
ЛЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
8
Кваси Сибо
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
3
Калеб Йиренки
ЦП
11
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Жордан Айю
(К)
ЦФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Отто Аддо
Германия
21
Финн Дамен
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Малик Тиав
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Йоша Вагноман
ПЗ
24
Антон Сташ
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
25
Леннарт Карл
АП
19
Лерой Сане
ПВ
14
Крис Фюрих
ПВ
9
Кевин Шаде
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Гана
12
Джозеф Ананг
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
13
Сулемана
ОП
15
Элиша Овусу
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
13
Даниэл Агьей
РФ
3-2-1-2-2
21
Нюбель
18
Браун
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
16
Штиллер
13
Гросс
17
Вирц
20
Гнабри
11
Вольтемаде
7
Хаверц
4-3-3
16
Асаре
4
Аджетей
23
Джику
21
Пепра Оппонг
2
Кен
8
Сибо
5
Парти
3
Йиренки
25
Аду
9
Айю
11
Семеньо
18
Браун
22
Раум
22
Раум
18
Браун
4
Та
2
Рюдигер
2
Рюдигер
4
Та
16
Штиллер
23
Вагноман
23
Вагноман
16
Штиллер
13
Гросс
8
Горецка
8
Горецка
13
Гросс
7
Хаверц
25
Карл
25
Карл
7
Хаверц
11
Вольтемаде
19
Сане
19
Сане
11
Вольтемаде
17
Вирц
14
Фюрих
14
Фюрих
17
Вирц
20
Гнабри
26
Ундав
26
Ундав
20
Гнабри
21
Пепра Оппонг
23
Люккассен
23
Люккассен
21
Пепра Оппонг
8
Сибо
15
Овусу
15
Овусу
8
Сибо
25
Аду
7
Фатаву
7
Фатаву
25
Аду
3
Йиренки
22
Сулемана
22
Сулемана
3
Йиренки
2
Кен
13
Бонсу Баа
13
Бонсу Баа
2
Кен
Остались в запасе
Германия
Гана
21
Финн Дамен
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
24
Малик Тиав
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Антон Сташ
ОП
9
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Джозеф Ананг
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
13
Сулемана
ОП
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
13
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Отто Аддо
Остались в запасе
21
Финн Дамен
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
24
Малик Тиав
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Антон Сташ
ОП
9
Кевин Шаде
ПВ
Остались в запасе
12
Джозеф Ананг
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
13
Сулемана
ОП
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
13
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Отто Аддо
Статистика матча Германия - Гана
1
3
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
23
6
Офсайды
2
2
Количество передач
696
315
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
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