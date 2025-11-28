Бубнов предложил Семаку устроить драку в «Зените»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о проблемах в игре «Зенита».

Он отреагировал на слова полузащитника команды Максима Глушенкова после матча с «Пари НН» (2:0), назвавшего игру петербуржцев ужасной.

«Дело в том, что они давно уже так играют. Они играют плохо. Добиваются результата с плохой игры. Может быть у них одна хорошая игра с «Краснодаром». И то, ее сделали два человека.

Все остальное – они ходят. Они доходились до того, что на них Семак – я не знаю Шнякин или кто-то сказал, кто там комментировал, [слышал] когда шел по раздевалке, – он на них матом стал орать. Чтобы Семак орал матом в перерыве – это нужно до такой степени плохо играть и его довести.

Потому что он понимает, что так продолжаться не может. Ему уже надо с точки зрения педагогики, создать в команде конфликт. Вплоть до того, чтобы он кому-нибудь надавал, или ему надавали, или они подрались стена на стену в команде», – сказал Бубнов.