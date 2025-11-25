Гурцкая прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Спартака»

Агент Тимур Гурцкая ответил на реплики экс-игрока сборной России Александра Кержакова по поводу неназначенного пенальти в матче 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

Главный судья Сергей Карасeв после столкновения защитника красно-синих Данилы Кругового с вратарeм красно-белых Александром Максименко не стал указывать на «точку».

Кержаков: Мне хочется понять, почему в моменте с Круговым – это не пенальти. Потому что движение Максименко было в него, оно было встречным.

Гурцкая: Какие-то люди объясняют, что закончено было движение Кругового. Был похожий момент… Не то в матче «Милан» – «Интер», не то «Арсенал» – «Тоттенхэм». Тоже игрок бил, и в него подкатывался человек сбоку.

Кержаков: Да, но контакт происходит, когда мяч ещe в поле.

Гурцкая: Ну, если по букве закона, он формально ещe не пересeк поле, но уже никаким образом – даже если бы не тронул Круга вратарь – он бы не успел к мячу.

Кержаков: Но бывают такие моменты, когда футболист с фланга входит в штрафную, делает передачу и в него идет в подкат соперник. Допустим передача неточная, и мяч перелетает штрафную, но в этот момент происходит фол.

Гурцкая: Если бы судьи не меняли какие-то показания каждые полгода… Таких моментов тьма, когда после завершающего действия происходит фол и назначается пенальти. Я помню такой пенальти был в игре «Спартак» – «Краснодар» еще при Каррере. Там был момент, когда мяч у нападающего уже был потерян, у Луиса Адриано по-моему. И ему после этого врезали в ногу и поставили «точку».

Кержаков: У меня была такая же ситуация, когда мы играли отборочный матч чемпионата Европы в 2007 году в Андорре в последнем туре. Я пробрасывал так же [мимо] вратаря. Он влетел в меня, хотя мяч уже не был у меня под контролем, – я его далеко упустил, но судья поставил пенальти.

Гурцкая: Раньше это был пенальти. Сейчас они каким-то образом вымеряют, смог бы ты этот мяч достать или нет.