Ву раскрыл, как Станкович попрощался с игроками «Спартака»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о последней встрече с экс-тренером команды Деяном Станковичем.

– Как Станкович попрощался с командой?

– Он попрощался, поблагодарил команду, сказал, что он очень ценит совместный период, который был.

В целом всe произошло позитивно и это тоже хорошо для нового тренера [Вадима Романова].