Ву раскрыл, как Станкович попрощался с игроками «Спартака»

Сегодня, 17:25
4

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о последней встрече с экс-тренером команды Деяном Станковичем.

– Как Станкович попрощался с командой?

– Он попрощался, поблагодарил команду, сказал, что он очень ценит совместный период, который был.

В целом всe произошло позитивно и это тоже хорошо для нового тренера [Вадима Романова].

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Серба уволили 11 ноября.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ву Кристофер Станкович Деян
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Everest13
1763908430
Я думаю прощаться нужно всегда хорошо, пусть не сложилось возможно многие его не поняли или наоборот, пусть будет так как есть всем добра
Ответить
alefreddy
1763909504
а как по другому может хотя наверное бывает
Ответить
Литейный 4 (returned)
1763910511
Вот и этот физрука выперли из свинарни ссаными тряпками. Гыгыгы
Ответить
