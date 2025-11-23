Ву раскрыл, как Станкович попрощался с игроками «Спартака»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о последней встрече с экс-тренером команды Деяном Станковичем.
– Как Станкович попрощался с командой?
– Он попрощался, поблагодарил команду, сказал, что он очень ценит совместный период, который был.
В целом всe произошло позитивно и это тоже хорошо для нового тренера [Вадима Романова].
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Серба уволили 11 ноября.
Источник: «Матч ТВ»