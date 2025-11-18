Шалимов встал на сторону Соболева в конфликте со Слишковичем

Игорь Шалимов высказался о разногласиях бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича с экс-форвардом команды Александром Соболевым.

Босниец не взял игрока на проигранный финал Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (0:1).

«Футбол смотришь дома на диване», – сказал тогда Слишкович Соболеву.

«Финал вместе на диване посмотрим», – съязвил нападающий после поражения «Спартака».

«Любопытной представляется дискуссия Александра Соболева и Владимира Слишковича о том, что случилось перед игрой Кубка с «Балтикой» несколько лет назад.

Официально тогда Соболев не полетел в Калининград из-за недомогания, сейчас Александр подтвердил мою догадку, которую я высказывал именно в обзоре по тому матчу – было отстранение именно из-за недовольства игрока, что ему дали сыграть в туре РПЛ всего пять минут.

Вижу, что мнения разделились – кто-то за Соболева, кто-то за Слишковича. Я бы вообще убрал за и против и посмотрел вот так – у клуба были амбиции выиграть Кубок, потому что в РПЛ о чемпионстве речи уже не шло.

Для выхода в финал, где в одной игре шансы были бы равны, оставался один матч – с аутсайдером РПЛ. Тренер в итоге свои амбиции ставит выше цели клуба и не берет на важнейшую игру основного нападающего.

По мне, Слишкович не прав на 200%. Ты тренер, ты старше, у клуба есть цель, выполнение которой спасает сезон. Но важнее оказалось то, что Соболева надо повоспитывать.

Проскочить Калининград не получилось. Что тут было важнее – воспитание Соболева или победа в Кубке? Поговорите с игроком, поймите его – и он на поле отблагодарит», – заявил Шалимов.