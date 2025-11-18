Введите ваш ник на сайте
Шалимов встал на сторону Соболева в конфликте со Слишковичем

Сегодня, 18:43
4

Игорь Шалимов высказался о разногласиях бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича с экс-форвардом команды Александром Соболевым.

  • Босниец не взял игрока на проигранный финал Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (0:1).
  • «Футбол смотришь дома на диване», – сказал тогда Слишкович Соболеву.
  • «Финал вместе на диване посмотрим», – съязвил нападающий после поражения «Спартака».

«Любопытной представляется дискуссия Александра Соболева и Владимира Слишковича о том, что случилось перед игрой Кубка с «Балтикой» несколько лет назад.

Официально тогда Соболев не полетел в Калининград из-за недомогания, сейчас Александр подтвердил мою догадку, которую я высказывал именно в обзоре по тому матчу – было отстранение именно из-за недовольства игрока, что ему дали сыграть в туре РПЛ всего пять минут.

Вижу, что мнения разделились – кто-то за Соболева, кто-то за Слишковича. Я бы вообще убрал за и против и посмотрел вот так – у клуба были амбиции выиграть Кубок, потому что в РПЛ о чемпионстве речи уже не шло.

Для выхода в финал, где в одной игре шансы были бы равны, оставался один матч – с аутсайдером РПЛ. Тренер в итоге свои амбиции ставит выше цели клуба и не берет на важнейшую игру основного нападающего.

По мне, Слишкович не прав на 200%. Ты тренер, ты старше, у клуба есть цель, выполнение которой спасает сезон. Но важнее оказалось то, что Соболева надо повоспитывать.

Проскочить Калининград не получилось. Что тут было важнее – воспитание Соболева или победа в Кубке? Поговорите с игроком, поймите его – и он на поле отблагодарит», – заявил Шалимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Шалимов Игорь Слишкович Владимир
Комментарии (4)
FCSpartakM
1763482029
"Тренер в итоге свои амбиции ставит выше цели клуба и не берет на важнейшую игру основного нападающего" - причем тут амбиции? Человек болт кинул на дисциплину. Желаю Шалимову, чтобы его так же в х не ставили, раз он такой нацеленный. Ну и в целом, проиграли не из-за Соболева, а из-за того, что просто не смогли забить хоть 1 из 100 моментов.
Ответить
...короче
1763484017
...Шалимов, видимо, не в курсе, как и что исполняло это тело под фамилией Соболев в то время в команде?...
Ответить
kvm
1763488219
дельфин мог уплыть по Балтийскому морю...
Ответить
