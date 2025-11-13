Введите ваш ник на сайте
Головин раскритиковал поле на «Газпром Арене»

Сегодня, 09:42
24

Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после товарищеского матча с Перу. Он остался недоволен качеством поля на стадионе.

  • Россия и Перу сыграли вничью со счетом 1:1.
  • Встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

– Во втором тайме чуть-чуть подустали. Помимо этого, поле тяжелое. На нем было очень сложно играть.

– Плохой газон?

– Очень плохой. Странно, но это сильно заметно. Думал, будет хорошее поле, но как есть.

– Многие пишут, что вы вышли вполноги мяч попинать.

– Не знаю. Мне показалось, все нормально. Вся команда боролась и билась.

– Насколько уровень соперника был оптимальным?

– Уровень соперника хороший. Перу – точно не слабая команда, но и не самая сильная. Физически они сильнее нас и многих других команд. С ними было тяжело в единоборствах. Нужно было больше забивать, и мы могли это сделать.

Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1763016415
Плохому танцору яйца мешают. Так и Головину. Гыгыгы
Ответить
За что бан ?
1763017002
Ага ,магнитные бури виноваты .
Ответить
Good_win_ФКСМ
1763018035
Головин играет за рубежом, не зависит от местной административной клоаки... вот и говорит правду))))
Ответить
DMитрий
1763018355
Бразильцы не жалуются... Надо было в Самаре сыграть, там поле норм.
Ответить
bset
1763018580
Головин слишком давно в Европе. Не в курсе, что Газпром ругать нельзя. Могут и в предатели записать.
Ответить
somn
1763020669
Посмотрим на тебя в Сочи.
Ответить
Cleaner
1763020765
Головин, ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ всегда что то мешает. Ноги у игроков нашей сборной кривые, потому и сыграли вы вчера со ДУБЛЕМ Перу вничью...( ПС: с "ТРЕНЕРОМ" Валерой нашей сборной НИЧЕГО не светит. Свой уровень он подтвердил, тренируя Динамо.
Ответить
nik55
1763022135
какое поле такие и игроки
Ответить
АЛЕКС 58
1763023652
Бразильским паспортистам это поле не мешает,там семак сельдерей выращивает
Ответить
subbotaspartak
1763026880
А они на Самару наезжали...
Ответить
  • Читайте нас: 