Быстров – о ничьей «Крыльев» и «Зенита»: «Семак капитулировал на 61-й минуте»

Владимир Быстров высказался о том, что «Зенит» потерял очки в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Игра в Самаре завершилась ничьей 1:1.

«Зенит» идет на 3-м месте в лиге, «Крылья» – на 13-м.

«Семак на 61-й минуте капитулировал, выпустив Соболева. И это после матча с «Динамо», в котором Соболев был худшим на поле.

Против «Динамо» Семак оставил его на все 90 минут, не давая шанс проявить себя другому футболисту. Ждет, терпит – Соболев ничего не показывает. Они сгорели дома 1:3.

И после этого в Самаре за 30-35 минут Соболев один раз хорошо пробил головой – больше ничего, за исключением размахиваний руками.

Дай Ерохину эти 30 минут! Или Лусиано! Тебе нужно забить, а ты поднял белый флаг и капитулируешь: «Судьи плохо судили, поле было неровное…»

Это не отмазка для такого клуба, как «Зенит», – заявил Быстров.