Петржела – о словах Станковича про уход из «Спартака»: «Тогда он не тренер»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал эмоциональное заявление Деяна Станковича.

«Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье», – сказал серб после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) в четверг.

«У Станковича обычная ситуация для тренера. У каждого специалиста так бывает: выиграл игру – болельщики тебя любят, проиграл – ненавидят. Меня в России тоже сначала критиковали, но потом все изменилось.

Если Станкович хочет к жене и дочке – значит, пусть едет. Тогда он не тренер. Пока ты тренер, ты обязан уметь выходить из таких ситуаций. Сегодня ты на вершине таблицы, завтра – внизу. Это нормально. Надо терпеть.

Мне было проще, потому что я любил «Зенит», и поражения меня не так огорчали. Но если у человека уже появилось желание покинуть клуб – лучше уйти.

«Спартак» – это команда, которая всегда борется за верхние места. Здесь либо терпишь, либо уходишь», – заявил Петржела.