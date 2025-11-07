Введите ваш ник на сайте
Семак прокомментировал номинацию игрока «Зенита» на премию The Best

7 ноября, 16:14
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на расширенный список претендентов в символическую сборную 2025 года. В него попал нападающий петербургской команды Луис Энрике.

– Луис Энрике номинирован на премию ФИФА The Best. Несколько вопросов по этому поводу. Во-первых, как вы на данную новость отреагировали? Во-вторых, как вам кажется, что сам факт номинации говорит об игроке и о клубе в целом?

– Всегда приятно внимание к игрокам нашей команды. Конечно, это значительное событие за его заслуги. Это говорит о том, что эксперты смотрят за матчами и сборной Бразилии, и также интересуются тем, какой у нас чемпионат.

Что касается победы, конечно, сложно говорить об этом, но то, что внимание к нему самое пристальное – это факт, и ему нужно окончательно адаптироваться к нашему чемпионату, к игре нашей команды, чтобы показывать тот максимум, который мы видели, когда он признавался лучшим игроком Южной Америки.

  • Луис Энрике перешел в «Зенит» в январе 2025 года.
  • Форвард провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ и забил 1 гол.
  • Футболиста вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Энрике Луис Семак Сергей
Garrincha58
1762579898
За игру в Зените его даже у нас не за что номинировать, а тут The Best. Интересно кто эти списки составляет и какое кол-во игроков туда в ходят?
  • Читайте нас: 