Семак прокомментировал номинацию игрока «Зенита» на премию The Best

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на расширенный список претендентов в символическую сборную 2025 года. В него попал нападающий петербургской команды Луис Энрике.

– Луис Энрике номинирован на премию ФИФА The Best. Несколько вопросов по этому поводу. Во-первых, как вы на данную новость отреагировали? Во-вторых, как вам кажется, что сам факт номинации говорит об игроке и о клубе в целом?

– Всегда приятно внимание к игрокам нашей команды. Конечно, это значительное событие за его заслуги. Это говорит о том, что эксперты смотрят за матчами и сборной Бразилии, и также интересуются тем, какой у нас чемпионат.

Что касается победы, конечно, сложно говорить об этом, но то, что внимание к нему самое пристальное – это факт, и ему нужно окончательно адаптироваться к нашему чемпионату, к игре нашей команды, чтобы показывать тот максимум, который мы видели, когда он признавался лучшим игроком Южной Америки.