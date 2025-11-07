Объявлен автор лучшего гола РПЛ в октябре

РПЛ признал нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева автором лучшего гола турнира в октябре. В матче 12-го тура с ЦСКА (3:0) он забил ударом с угла поля.

Кроме него на награду номинировались Джон Кордоба («Краснодар»), Хуан Боселли («Пари НН»), Эсекьель Барко («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Петров («Балтика»), Эгаш Касинтура, Максим Самородов (оба – «Ахмат»), Андрей Мостовой («Зенит») и Дмитрий Васильев («Сочи»).

Воробьев победил в голосованиях экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», благодаря чему и завоевал награду. У болельщиков наибольшее количество голосов получил Мостовой.

За Воробьева проголосовали эксперты Андрей Аршавин, Никита Баженов и Олег Корнаухов. Владислав Радимов выбрал гол Мостового, а Александр Григорян – Самородова.

Среди комментаторов гол Воробьева выбрали Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель и Дмитрий Шнякин. Дмитрий Дерунец проголосовал за Боселли.

В голосовании болельщиков Мостовой получил 37,33%, Барко – 24,20%, Воробьeв – 24,04%, Кордоба – 5,21%, Боселли – 3,24%, Петров – 2,95%, Батраков – 1,74%, Васильев – 0,78%, Самородов – 0,38%, Касинтура – 0,14%.