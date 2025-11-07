Введите ваш ник на сайте
Объявлен автор лучшего гола РПЛ в октябре

7 ноября, 11:30
5

РПЛ признал нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева автором лучшего гола турнира в октябре. В матче 12-го тура с ЦСКА (3:0) он забил ударом с угла поля.

Кроме него на награду номинировались Джон Кордоба («Краснодар»), Хуан Боселли («Пари НН»), Эсекьель Барко («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Петров («Балтика»), Эгаш Касинтура, Максим Самородов (оба – «Ахмат»), Андрей Мостовой («Зенит») и Дмитрий Васильев («Сочи»).

Воробьев победил в голосованиях экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», благодаря чему и завоевал награду. У болельщиков наибольшее количество голосов получил Мостовой.

За Воробьева проголосовали эксперты Андрей Аршавин, Никита Баженов и Олег Корнаухов. Владислав Радимов выбрал гол Мостового, а Александр Григорян – Самородова.

Среди комментаторов гол Воробьева выбрали Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель и Дмитрий Шнякин. Дмитрий Дерунец проголосовал за Боселли.

В голосовании болельщиков Мостовой получил 37,33%, Барко – 24,20%, Воробьeв – 24,04%, Кордоба – 5,21%, Боселли – 3,24%, Петров – 2,95%, Батраков – 1,74%, Васильев – 0,78%, Самородов – 0,38%, Касинтура – 0,14%.

Источник: официальный сайт РПЛ
Локомотив Воробьев Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1762505317
Как- не Барко!?)) Беспредел, однако, купленный сайт РПЛ позволяет.)
Ответить
DMитрий
1762507871
Думаю, можно уже давать приз за лучший гол по итогам всего чемпионата.
Ответить
Боцман59rus
1762509267
_ вот это уровень экспертов, признать гол-дурак лучшим, надо умудриться)))
Ответить
Интерес
1762511470
Болельщики оказались самыми объективными и вменяемыми, и проголосовали за мастерство,а не курьёзы.
Ответить
FFR
1762516112
Я думаю гол динамовца Ульви Бабаева в ворота КС самый красивый, с мастерским исполнением, с ходу, не останавливая мяч.
Ответить
