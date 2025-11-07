Россия может сыграть 2 матча в Латинской Америке перед ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об одном из вариантов проведения товарищеских матчей сборной России в июне 2026 года.
– Вы уже говорили, что сборная России в июне 2026 года может сыграть товарищеские матчи с участниками чемпионата мира. Куда будет проще поехать – в США, Канаду или Мексику?
– Про Канаду и США мы не думали, скорее всего, это будет Латинская Америка.
– Это может быть страна, не принимающая матчи чемпионата мира?
– Да.
– Это два матча с участниками турнира, верно?
– Да, два матча. Туда есть смысл ехать и играть только с участниками чемпионата мира.
– Предварительные переговоры ведутся?
– Конечно. Все объявим только тогда, когда договоримся. Плюс там достаточно сложная логистика. У нас есть варианты играть и в России.
Нам важно не только привозить сборные команды в Россию, но и самим приезжать на гостевые игры. Я очень позитивно к этому отношусь. Но игры дома для нас еще более важны, это возможность нашим болельщикам посмотреть на сборную России, на интересных соперников.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией и Боливией.