Россия может сыграть 2 матча в Латинской Америке перед ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об одном из вариантов проведения товарищеских матчей сборной России в июне 2026 года.

– Вы уже говорили, что сборная России в июне 2026 года может сыграть товарищеские матчи с участниками чемпионата мира. Куда будет проще поехать – в США, Канаду или Мексику?

– Про Канаду и США мы не думали, скорее всего, это будет Латинская Америка.

– Это может быть страна, не принимающая матчи чемпионата мира?

– Да.

– Это два матча с участниками турнира, верно?

– Да, два матча. Туда есть смысл ехать и играть только с участниками чемпионата мира.

– Предварительные переговоры ведутся?

– Конечно. Все объявим только тогда, когда договоримся. Плюс там достаточно сложная логистика. У нас есть варианты играть и в России.

Нам важно не только привозить сборные команды в Россию, но и самим приезжать на гостевые игры. Я очень позитивно к этому отношусь. Но игры дома для нас еще более важны, это возможность нашим болельщикам посмотреть на сборную России, на интересных соперников.