Первый тренер Соболева высказался о возможном уходе форварда из «Зенита»

Первый тренер Александра Соболева Александр Горбунов оценил игру форварда в матче с «Динамо». Петербуржцы уступили в Кубке со счетом 1:3.
– Оценю игру Александра на тройку. Борьбы было много, а ударов и моментов мало. Физически Соболев выглядит неплохо, но создать что-то не получилось.
– Стоит ли Александру задуматься об аренде в другой клуб?
– Пока не надо. Ему нет смысла ехать куда-то в аренду. Соболеву не доверяют в «Зените». Когда футболист долго не играет, все связи на поле теряются.
- Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.
- С тех пор он забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- У форварда контракт до 2027 года с опцией продления.
Источник: «РБ Спорт»