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  • Первый тренер Соболева высказался о возможном уходе форварда из «Зенита»

Первый тренер Соболева высказался о возможном уходе форварда из «Зенита»

6 ноября 2025, 18:55
2

Первый тренер Александра Соболева Александр Горбунов оценил игру форварда в матче с «Динамо». Петербуржцы уступили в Кубке со счетом 1:3.

– Оценю игру Александра на тройку. Борьбы было много, а ударов и моментов мало. Физически Соболев выглядит неплохо, но создать что-то не получилось.

– Стоит ли Александру задуматься об аренде в другой клуб?

– Пока не надо. Ему нет смысла ехать куда-то в аренду. Соболеву не доверяют в «Зените». Когда футболист долго не играет, все связи на поле теряются.

  • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.
  • С тех пор он забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
  • У форварда контракт до 2027 года с опцией продления.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (2)
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Taps
1762449886
Нюхает газ и гниёт потихоньку. Тупому игрочишке всё по кайфу.
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zigbert
1762456276
Да ему даже в запасе сидеть в Зените одно удовольствие.
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