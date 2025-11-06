Первый тренер Соболева высказался о возможном уходе форварда из «Зенита»

Первый тренер Александра Соболева Александр Горбунов оценил игру форварда в матче с «Динамо». Петербуржцы уступили в Кубке со счетом 1:3.

– Оценю игру Александра на тройку. Борьбы было много, а ударов и моментов мало. Физически Соболев выглядит неплохо, но создать что-то не получилось.

– Стоит ли Александру задуматься об аренде в другой клуб?

– Пока не надо. Ему нет смысла ехать куда-то в аренду. Соболеву не доверяют в «Зените». Когда футболист долго не играет, все связи на поле теряются.