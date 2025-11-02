Введите ваш ник на сайте
Петржела одобрил российский паспорт для зенитовца Вендела

Вчера, 17:26
1

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не против, чтобы полузащитник Вендел получил паспорт России.

  • Накануне Вендел продлил контракт до 2029 года.
  • Игрок куплен у «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро.
  • 28-летний бразилец провел за «Зенит» 162 матча, забил 21 гол, сделал 39 ассистов.

«Почему бы не дать Венделу российский паспорт? Если он хочет играть за Россию, то в чем проблема? Он перестанет считаться легионером. Ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, дать паспорт Венделу – это хорошо.

Да, сейчас он никак не сможет помочь, потому что сборная России не играет в международных турнирах, а еврокубков нет. Но в будущем Вендел с российским гражданством может принести пользу.

Он будет помогать молодым россиянам, а не занимать их место. Один игрок никогда не будет мешать ребятам из академии. Вендел – очень опытный и сильный игрок, который сможет помочь молодым русским ребятам», – сказал Петржела.

Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова 5
«Зенит» в 2 раза поднял зарплату Венделу 19
Зенитовец Вендел высказался о получении российского паспорта 21
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Петржела Властимил
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1762094242
А какое отношение имеет к этому Петржела и что изменится даже если он будет против ?)...
Ответить
