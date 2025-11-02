Петржела одобрил российский паспорт для зенитовца Вендела

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не против, чтобы полузащитник Вендел получил паспорт России.

Накануне Вендел продлил контракт до 2029 года.

Игрок куплен у «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро.

28-летний бразилец провел за «Зенит» 162 матча, забил 21 гол, сделал 39 ассистов.

«Почему бы не дать Венделу российский паспорт? Если он хочет играть за Россию, то в чем проблема? Он перестанет считаться легионером. Ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, дать паспорт Венделу – это хорошо.

Да, сейчас он никак не сможет помочь, потому что сборная России не играет в международных турнирах, а еврокубков нет. Но в будущем Вендел с российским гражданством может принести пользу.

Он будет помогать молодым россиянам, а не занимать их место. Один игрок никогда не будет мешать ребятам из академии. Вендел – очень опытный и сильный игрок, который сможет помочь молодым русским ребятам», – сказал Петржела.