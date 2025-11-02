Осинькин объяснил поражение «Сочи» от «Оренбурга»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

Единственный гол «Сочи» забил Франсуа Камано.

Сочинцы идут в зоне вылета.

Следующий соперник – «Ростов».

– Не задалась сегодня игра. Как можете оценить свою команду?

– В первую очередь мы проиграли ключевые единоборства, которые были в этой игре. Поле со своей спецификой, мы предупреждали ребят. В целом, готовились, что характер встречи может быть вот такой, какой в итоге и получился. Не смогли мы нормально навязать сопернику игру. В первом тайме мы не очень хорошо играли, но пытались бороться. Мы сопротивлялись, создавали атаки – забили гол. Но этого недостаточно для игры и точно есть о чем поговорить. Мы будем исправляться.

– Как автогол смотрелся с вашей стороны?

– Трудно такие срезки комментировать. Бывает, просто пропущенный гол.