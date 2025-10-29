Спартаковец Ву описал РПЛ двумя словами

Новичок «Спартака» Кристофер Ву оценил уровень РПЛ.

– Что думаете о турнирной ситуации «Спартака» в чемпионате?

– Российский чемпионат очень сложный. Но мы обыграли «Оренбург» и сейчас готовимся к следующей игре, где тоже постараемся победить. До первого места не так далеко, поэтому если мы продолжим побеждать, то улучшим турнирное положение.