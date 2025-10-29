Спартаковец Ву описал РПЛ двумя словами

Новичок «Спартака» Кристофер Ву оценил уровень РПЛ.
– Что думаете о турнирной ситуации «Спартака» в чемпионате?
– Российский чемпионат очень сложный. Но мы обыграли «Оренбург» и сейчас готовимся к следующей игре, где тоже постараемся победить. До первого места не так далеко, поэтому если мы продолжим побеждать, то улучшим турнирное положение.
- 24-летний Ву пришел свободным агентом из «Ренна» в сентябре.
- В сезоне РПЛ у Кристофера 3 матча.
- На счету Ву 22 матча за Камерун, 2 гола.
Источник: «Матч ТВ»