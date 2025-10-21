Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семшов – о Мостовом: «Почему он должен идти тренировать во Вторую лигу?»

Семшов – о Мостовом: «Почему он должен идти тренировать во Вторую лигу?»

Сегодня, 14:50
2

Игорь Семшов поддержал позицию Александра Мостового, не желающего работать в низших дивизионах.

«Думаю, если бы было предложение хотя бы войти в тренерский штаб, он бы уже работал. Мостовой дал бы много ценных советов молодым футболистам.

Ему памятник стоит. Это легенда, сделавшая очень много для российского футбола.

Почему он должен идти во Вторую лигу? У него опыт для РПЛ. Мостовой играл на высшем уровне в чемпионате СССР.

Про Испанию вообще молчу. Просто у нас вот эта заезженная тема: нет опыта, нет опыта. Но у него знаний больше, чем у кого-либо», – сказал Семшов.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

Еще по теме:
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем 11
Семшов дал совет Глушенкову насчет трансфера в Европу 4
Семшов сказал, что Станковичу нужно сделать в «Спартаке» 5
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Семшов Игорь Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1761050652
Потому что нет опыта надо же с чего то начинать или ему сразу в Реал???
Ответить
Интерес
1761053294
А что эта легенда сделала для российского футбола, я что-то не в теме.В "Спартаке"-может.А так-1994 год-"Письмо четырнадцати", 1996 год-незабитый гол и 0-3 от немцев ( и конфликт со штабом Романцева), и дальше-пролёты и конфликты со всеми тренерами сборных...Может,памятуя это, его никто не рискует приглашать? И есть первая лига, зачем его сразу во вторую загонять? Есть бедствующие клубы первой лиги.
Ответить
Главные новости
Станкович прокомментировал окончание месячной дисквалификации
17:56
Три европейских клуба готовы зимой арендовать Сафонова
17:46
1
Соболев резко сократил время игры в Доту
17:31
4
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо»
17:05
8
ФотоРоналду и Джокович обменялись памятными подарками
16:43
РПЛ опубликовала календарь до конца 2025 года
16:29
1
Радимов отреагировал на загадочное высказывание Талалаева
16:04
6
Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова
15:48
4
«Зенит» включился в борьбу за Баринова: подробности
15:41
9
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»
15:15
10
Все новости
Все новости
В «Динамо» не стали отказываться от задачи выиграть трофей в дебютном сезоне Карпина
17:17
Акинфеев рассказал о просьбе тренера ЦСКА Челестини
16:53
1
РПЛ опубликовала календарь до конца 2025 года
16:29
1
Радимов отреагировал на загадочное высказывание Талалаева
16:04
6
Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова
15:48
4
«Зенит» включился в борьбу за Баринова: подробности
15:41
9
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»
15:15
10
Семшов – о Мостовом: «Почему он должен идти тренировать во Вторую лигу?»
14:50
2
Черчесова назвали «русским Анчелотти»: «Он невероятно круто понимает футбол»
14:28
2
Саввиди не станет президентом «Ростова»: «Ни при каких обстоятельствах»
13:59
Сафонову посоветовали перейти в «Зенит»: «Нечего ему делать за рубежом»
13:47
11
Федотов разобрал два пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»
13:29
2
Агент Ракова высказался об интересе «Спартака»
13:18
Названа реальная цена Батракова: «Зимой по нему начнется движение»
13:08
7
«Спартак» хочет подписать Ракова
12:55
9
Дзюба высказался о возможном увольнении Тедеева из «Акрона»
12:40
1
Семин перечислил иностранных тренеров, принесших пользу российскому футболу
12:20
7
Кассьерра не будет тренироваться с основой «Зенита» ближайший месяц
11:51
5
Защитник «Спартака» встал на защиту Станковича
11:29
6
Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» – ЦСКА
10:54
3
Жена Мамаева назвала 80% российского общества стадом
10:40
26
Баринов объяснил, почему не продляет контракт с «Локомотивом»
10:30
4
В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Батракову
10:17
1
Быстров – про Соболева: «Саша, иди ты..»
10:15
6
Мостовой объяснил 3:0 «Локомотива» с ЦСКА
09:58
Ветеран ЦСКА одним словом прокомментировал 0:3 от «Локомотива»
09:50
5
Смородская назвала самого перспективного российского футболиста за долгие годы: «Невероятный талант»
09:36
1
Оборону «Динамо» назвали «проходным двором»
09:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 