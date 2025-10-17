Семак отреагировал на шутливое название «Зенита» среди болельщиков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о большом числе бразильских игроков в команде. Из-за этого клуб называют сборной Бразилией.

– Вас не обижает, когда «Зенит» называют сборной Бразилии?

– Меня нет. Сейчас жизнь такая, что гораздо проще поддевать и писать всякую ерунду, чем рассуждать о чем-то хорошем. К сожалению, это реалии жизни.

– Вы говорите, что сильных не любят, но критика по отношению к «Зениту» и, например, «Краснодару» совершенно разная.

– Причина одна: «Краснодар» стал чемпионом один раз, а мы – шесть подряд. Думаю, все просто устали от этого.