«Спартак» призвали выгнать Станковича после его слов о критике из-за национальности

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил резонансное высказывание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».

«В прекрасном фильме «Звезда пленительного счастья» мать декабриста Анненкова сказала герою Игоря Костолевского: «Что ты дурак я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать».

Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы.

Его надо гнать в три шеи! Он слабый тренер», – сказал Губерниев.