«Спартак» призвали выгнать Станковича после его слов о критике из-за национальности

Сегодня, 14:48
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил резонансное высказывание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».

«В прекрасном фильме «Звезда пленительного счастья» мать декабриста Анненкова сказала герою Игоря Костолевского: «Что ты дурак я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать».

Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы.

Его надо гнать в три шеи! Он слабый тренер», – сказал Губерниев.

  • Сербский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
  • В этом сезоне команда идет на 6-м месте в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
...уефан
1760616368
...и тебя, падла, с Матч ТВ...
Ответить
NewLife
1760616527
Матч ТВ это сборище настолько умных людей, что они могут думать не головой, а жопой.
Ответить
Sergey--google
1760618085
Губаныч, призови толстого гуся лучше, чтобы он твой поганый рот заткнул!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1760619297
Я например давно заметил, что иностранных тренеров щемят не по детски. Но Спартак случай особый. Это поистине народный клуб. Поэтому ему не дают разогнаться на полную мощность. Верха никогда народ не жаловали, а в наше то время тем бллее. А здесь ещё Деян со своим характером, как красная тряпка на быка действует на судей. Не привыкли они к цивилизованному общению. Так что есть в его ответах большая доля правды.
Ответить
VVM1964
1760620132
Полностью согласен со Станковичем - прям "охота на ведьм" началась, вот подай им "с у к о н н о -пасконное" и по хрену кого и зачем !((( Достали уже эти "Квасные" псевдопатриоты !!!...
Ответить
Каратель помойников
1760620980
Губа,начни с себя.уйди со срач-газ тв,ты очень токсичный каменьтатир
Ответить
