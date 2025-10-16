«Спартак» призвали выгнать Станковича после его слов о критике из-за национальности

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил резонансное высказывание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».
«В прекрасном фильме «Звезда пленительного счастья» мать декабриста Анненкова сказала герою Игоря Костолевского: «Что ты дурак я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать».
Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы.
Его надо гнать в три шеи! Он слабый тренер», – сказал Губерниев.
- Сербский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
- В этом сезоне команда идет на 6-м месте в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»