Семак рассказал о ситуации с несчастным Жерсоном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с Жерсоном. Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник несчастлив в России и хочет вернуться домой.
– Как обстоит ситуация с Жерсоном сейчас?
– Ситуация хорошая. Человек работает, присоединяется к общей группе. Мы его ждeм в команде. Как он будет готов – будет играть. Будет ли он в старте – зависит от того, насколько он готов.
- Жерсон не играет с 23 августа. До этого провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- «Зенит» купил футболиста в июле у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»