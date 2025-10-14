Семак рассказал о ситуации с несчастным Жерсоном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с Жерсоном. Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник несчастлив в России и хочет вернуться домой.

– Как обстоит ситуация с Жерсоном сейчас?

– Ситуация хорошая. Человек работает, присоединяется к общей группе. Мы его ждeм в команде. Как он будет готов – будет играть. Будет ли он в старте – зависит от того, насколько он готов.