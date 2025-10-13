Гурцкая – о Глушенкове и Аршавине: «Когда наши ветераны делают такие сравнения, мне не хочется стареть»

Футбольный агент Тимур Гурцкая не согласен с мнением, что Максим Глушенков сопоставим по таланту с Андреем Аршавиным.

– Кто это обсуждает? Мой любимый Геннадий Сергеевич [Орлов] зачем-то это затеял. Как можно сравнивать Аршавина и Глушенкова?

– Как можно сравнивать Аршавина с кем-то, кроме Мостового?

– Я бы поспорил даже по поводу Мостового. Понятно, что у Мостового много матчей за границей, но и у него был чудовищный провал в «Бенфике».

Я не знаю, как сравнивать футболистов из разных времен. Аршавин – талантище. Глушенков – крутой парень, хорошо играет в футбол. Но это несоизмеримые фигуры, их нельзя сравнивать.

Это все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес», ведь у обоих есть четыре колеса.

Аршавин – это игрок мирового уровня, он был на шестом месте в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду.

Когда наши ветераны делают такие сравнения, мне не хочется стареть.